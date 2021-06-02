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02.06.2021 20:30
Рубрика: Общество

Завтрак супергероя

Как вкусно и полезно накормить детей
Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Как без запретов приучить детей к здоровому питанию? Кто должен отвечать за формирование пищевых привычек - школа или семья? И как бороться с агрессивной рекламой вредных продуктов? Эти и другие вопросы обсудили в Казани на Международном форуме "Здоровые города. Здоровое питание детям".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он собрал около тысячи участников, среди них - мэры российских и зарубежных городов, врачи, психологи, представители сферы образования и общепита. Столицу Татарстана выбрали для встречи не случайно. Здесь 15 лет действует программа "Здоровое питание детям". А в 2021 году Казань возглавила координационный совет Миланского пакта городской продовольственной политики. Он объединяет 215 городов мира. Открылся форум городским праздником "Школьный пикник" на открытом воздухе. Горожане бесплатно оценивали блюда из меню школьных столовых.

Фото: РИА Новости
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"Чтобы дети полюбили полезные продукты, надо использовать игровой метод, - предлагает терапевт, диетолог и блогер Регина Ахуньянова. - Можно, например, предлагать завтрак супергероя, когда ребенок выбирает меню одного из своих любимых персонажей. Человека-паука, принцессы". И конечно, надо отказаться от поощрения сладостями.

Своим опытом поделился президент департамента школьного питания Милана Бернардо Нотаранджело. Каждый день школы города получают 85 тысяч комплектов еды. Из них 12 тысяч сформированы с учетом религиозных требований, а две тысячи - по медицинским показаниям. Сокращается в рационе красное мясо, меньше добавляют соли. А на первой переменке ребятам вместо сладостей, которые они приносили из дома, дают фрукты. И хотя, как признает Бернардо, дети еще просят включить в меню пиццу, но постепенно привыкают к здоровому питанию.

"Недавно американские ученые опубликовали прогноз на ближайшее десятилетие, - напомнила Регина Ахуньянова. - К 2030 году у 50 процентов американцев будет диагноз ожирение, из них 33 процента - дети до 10 лет. К счастью, у России пока нет таких проблем, но мы уже идем по этому пути. Агрессивный маркетинг вредной еды приводит к тому, что наши дети ее хотят и требуют. И получается, что у нас на одной чаше весов разрекламированные продукты в ярких обертках со вкусовыми добавками, а на другой, условно говоря, брокколи на пару. Понятно, что у детей она не перевесит".

На перемене ребятам вместо сладостей, которые они приносили из дома, теперь дают фрукты 

Вкус школьников уже испорчен фастфудом и специями - это факт. И не случайно рассказ итальянского главы департамента школьного питания вызвал такой большой интерес на форуме.

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