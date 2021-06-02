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02.06.2021 06:02
Рубрика: Культура

Нина Жиркова: Болдинская осень может случиться и летом

Музей-заповедник "Болдино" готов принимать туристов все лето
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Неделя № 120(8471)
Как для Пушкина поездка в нижегородское имение осенью 1830 года неожиданно превратилась в трехмесячную "творческую командировку", так и для нас последний год ограничений открыл новые возможности.
Здесь все подлинное - и господский дом, и лиственница, посаженная поэтом. Фото: Алексей Белобородов / wikipedia.org Здесь все подлинное - и господский дом, и лиственница, посаженная поэтом. Фото: Алексей Белобородов / wikipedia.org
Здесь все подлинное - и господский дом, и лиственница, посаженная поэтом. Фото: Алексей Белобородов / wikipedia.org

Правда ли, что всякий карантин может обернуться Болдинской осенью, размышляем вместе с директором Музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" Ниной Жирковой.

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Зачем нужно ехать в Болдино?

Нина Жиркова: Именно здесь, в Болдине, хочется понять первопричину уникального явления - Болдинской осени как символа вдохновения и творчества. И соприкоснувшись с неповторимым миром Пушкина, ощутить вдохновение, найти ответы на важные для нас вопросы.

Как будет работать музей этим летом? Помешают ли ограничения?

Нина Жиркова: Работаем в обычном режиме. Принимаем посетителей по предварительной записи. Билеты можно приобрести и онлайн. Обо всем - на нашем сайте. Ну а что касается ограничений: масочный режим пока сохраняется.

Мы приезжаем в Болдино "к Пушкину", а что еще есть интересного?

Нина Жиркова: Наши гости могут посетить и Большеболдинскую картинную галерею, в фондах которой более 600 живописных и графических работ российских и зарубежных художников. Посетителей ждут молодые, но очень интересные своими экспозициями районный краеведческий музей и музей мордовской культуры и быта. Кстати, в экскурсионной программе последнего - интерактивное знакомство с национальными мордовскими традициями и кухней эрзян. Желающие могут побывать на балу пушкинских героев или покататься по окрестностям Болдина на велосипеде или лошадях.

Какие самые неожиданные вопросы посетители задают на экскурсиях?

Нина Жиркова: Интересуются подлинностью того, что видят. И нам не приходится гостей разочаровывать. Наша церковь Успения Божией Матери построена дедом поэта и освящена в год рождения Александра Сергеевича. Господский дом сохранился с тех времен, когда здесь вдохновенно творил великий Пушкин. Заповедный парк, роща Лучинник - любимые места пеших и конных прогулок поэта. Жива и лиственница у господского дома, посаженная им самим. Среди курьезных вопросов - отношения поэта с болдинскими девушками, в том числе с Ольгой Калашниковой. А еще просят показать дуб с дуплом, которое Дубровский и Маша использовали как почтовый ящик.

Навигатор

До села Большое Болдино из Нижнего Новгорода (от автовокзала Щербинки) ходят регулярные автобусы и маршрутки. Гостей принимают каждый день, понедельник - выходной, с 10.00 до 17.00. Пройтись по господскому дому и хозяйственным постройкам болдинского имения Пушкиных, а также посетить Музей пушкинских сказок можно за 350-450 рублей.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Александр Пушкин

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