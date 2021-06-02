В последний день нынешней весны открылись субсидируемые авиарейсы Нижний Новгород - Геленджик и Киров - Симферополь.

Улететь из столицы Приволжья к черноморскому курорту можно по понедельникам и средам в 13.10 и 10.45 соответственно. Расчетное время прибытия в аэропорт назначения - 15.40 и 13.05. Обратный вылет - в те же дни в 20.00 по московскому времени. Как сообщается на официальном сайте геленджикского аэропорта, на линии задействованы воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

- Направление Нижний Новгород - Геленджик - Нижний Новгород субсидируется в рамках постановления правительства РФ № 1242, - говорит генеральный директор аэропорта "Геленджик" Иван Таранченко. - В данный перечень курорт впервые включен в 2020 году. Всего авиаперевозчиками субсидии на рейсы в Геленджик получены на четыре направления: Челябинск, Нижний Новгород, Брянск и Калуга.

По словам сотрудников геленджикского аэропорта, стоимость беспересадочного перелета из Нижнего Новгорода в Геленджик или обратно составляет порядка семи тысяч рублей, если билет приобретается непосредственно перед отправлением. Предварительная покупка проездного документа снизит его стоимость.

Также с 31 мая начались полеты из кировского аэропорта "Победилово" в Симферополь. Как сообщает официальный сайт правительства Кировской области, этот маршрут включен в государственную программу по обеспечению доступности пассажирских перевозок. Согласно условиям госпрограммы, приобрести льготные билеты могут граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II или III группы, а также лица, сопровождающие их. К льготникам отнесены и многодетные семьи, имеющие соответствующие документы, подтверждающие этот статус. Специальный тариф в одну сторону составит всего 3550 рублей, но количество билетов ограничено.

С июня на Вятке открывается новый авиарейс в Калининград, полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам. Кроме того, увеличивается частота рейсов в Сочи и Санкт-Петербург. Они станут осуществляться пять раз в неделю. Ранее в 2021 году стали возможны полеты из Кирова в Калугу, Екатеринбург и Уфу. Эти три направления включены в перечень субсидируемых маршрутов, что позволило привлечь из федерального бюджета 55 миллионов рублей.

Кстати

В этом году в аэропорту "Победилово" началось строительство новой стартовой аварийно-спасательной станции (АСС). Существующая АСС строилась в конце 1960-х годов и уже не отвечает существующим стандартам. Строительство ведется за счет федерального бюджета, на эти цели предусмотрено 121 миллион рублей. Станция будет оснащена всем необходимым современным оборудованием.

А как у соседей?

Аэропорт Ижевска сообщает, что с 5 июня по 25 сентября для авиапассажиров будет действовать специальный тариф на полеты до Краснодара и обратно. Стоимость билета составит от 4 тысяч рублей. В столицу Кубани самолет будет отправляться по субботам в 14.00, обратно - в те же дни в 16.40.

Кроме того, с июня 2021 года в расписание рейсов на Санкт-Петербург вводится дополнительный вылет по субботам. В течение лета по маршруту Ижевск - Санкт-Петербург - Ижевск самолеты курсируют пять дней в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям.