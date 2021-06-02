На вопросы корреспондента "РГ" отвечает маркетолог и социальный психолог, член Гильдии маркетологов РФ Михаил Вершинин.

Соцсетями сегодня пользуются практически все. Кто-то - для общения, кто-то - для поиска информации, а для кого-то они почти как личный дневник, где выкладывают свои переживания. Но все больше тех, кто старается в соцсетях зарабатывать. Последнее многих раздражает. Каким образом в одной ленте человеку сочетать все эти устремления и реально ли это?

Михаил Вершинин: Здесь вспоминается дилемма управленца или маркетолога "быстро, качественно и недорого - выбери любые два". Конечно, совмещать можно, но благодаря чему? Безусловно, есть целые направления сферы услуг и торговли, которые очень хорошо подходят для подобного совмещения. Особенно для самозанятых в нашей экономике. Но вопрос немного в другом. В массе подобных аккаунтов, продающих товары и услуги, много инфобизнесменов, гадалок и псевдопсихологов, мошенников и людей, делающих некачественно свою работу.

Проблема как раз в том, как не быть похожим на них, как зарабатывать деньги через продажи в интернете и при этом не потерять свою цифровую личность для своего близкого окружения. И, конечно, больше всего раздражает, что многие из этого окружения видят свои отношения с автором аккаунта в статусе "друзей", "знакомых", "коллег", но мало, кто готов увидеть себя в виде "кошелька". Поэтому в контент-маркетинге и SMM стоит соблюдать баланс рекламных и личных сообщений. С точки зрения психологии, интересны для подписчиков не мы, а события, происходящие с нами.

В виртуальном мире у нас тоже есть свое лицо, очень часто отличное от настоящей жизни: скажем, в ВК человек размещает фото пирушек и девочек, а в жизни - примерный семьянин и строгий моралист. Может ли навредить такая двойная самопрезентация?

Михаил Вершинин: Все наши цифровые личности в соцсетях - часто приукрашенные истории, сильно отличающиеся от реальности. Все зависит от работы и специфики позиционирования владельца страницы. Для той же "золотой молодежи", шоу-бизнеса с тиктокерами и блогерами и даже представителей спорта - "быть хулиганом" или демонстрировать эпатаж - нормальная стратегия продвижения.

Другое дело, если человек размещает неоднозначные посты и фотографии, считая это смешным. Это может сильно отразиться на его карьере, отношениях с близкими и репутации в целом. То, что он постил в 20 лет, когда ему будет 32, может уже выглядеть не так весело и даже привести к проблемам. Посмотрите на тренды в западных обществах - там люди лишаются работы и контрактов за свои высказывания пятнадцатилетней давности... Для России это тоже может стать актуальным через 7-10 лет.

Мне кажется, что если пользователь осознанно публикует определенный контент и управляет своими рисками, понимает, как постоянные посты с алкоголем и девочками формируют восприятие его аудиторией, которая его не знает в офлайне или знакома шапочно, то риски минимальны. Скажем, если этот человек - рэпер или бармен. А вот если он педагог, врач, чиновник или юрист, то могут быть проблемы.

Я обычно рекомендую людям соответствовать стереотипам об определенном образе, но компенсировать это качеством публикаций и дополнительными ценностями. Например, если "юрист-сухарь" добавит в свою ленту прыжки с парашютом или пеший туризм с заметками о людях и местах, то он сразу становится интересной личностью.

Частый вопрос от тех, кто только начинает развивать личную страницу в соцсетях для укрепления образа профессионала: "Что же, теперь писать только про работу, а про семью, хобби, путешествия да просто про то, что волнует за пределами работы, нельзя?" Что бы вы ответили?

Михаил Вершинин: Говорить об этом нужно, но важно знать рамки. Условно публиковать 2/3 - про работу, остальное - про семью и хобби. Семейное фото, где вы в купальнике, - это нормально. Проблема в том, что в интернете встречаются тролли и хейтеры, которые могут взять вашу хорошую фотографию в купальнике и вставить ее в совершенно другой контекст или даже завести на вас страничку на сайте знакомств, а потом вести переписку от вашего имени. Конечно, с этим могут столкнуться единицы, но всегда надо помнить, что опубликованный контент вы уже не контролируете и он может "всплыть" через 10-20 и более лет.

Некоторые работодатели просят сотрудников воздержаться от упоминания фирмы в своем профиле либо согласовывать тексты на рабочую или общественно значимую тематику с PR-службой. Но если таких строгих правил в фирме нет, то какие общие рекомендации вы бы дали пользователям?

Михаил Вершинин: Совершенно нормально писать про свою отрасль, продукцию, события в ней и даже коллег-конкурентов. Но как про них, так и про свою работу лучше рассказывать в нейтральном или позитивном ключе. Ничего не случится, если вы критически выскажетесь о каких-то вещах в вашей отрасли, но, конечно, это будет неправильно, если вы начнете писать про условия труда или негативно отзываться о начальстве. Для этого есть профсоюз, трудинспекция или дружеские чаты в мессенджере.

Надо быть аккуратнее со снимками с корпоративов, стараться не фотографироваться с алкоголем, если это не дегустация и не праздник в ресторане. Желательно избегать снимков в стиле "пекинского бикини" (проблема в Китае, что мужчины подворачивают майки, чтобы был виден полностью их живот и так ходят в публичных пространствах Пекина) или в полуголом виде.

И, конечно, не стоит забивать свою ленту котятами, поздравлялками, игровыми тестами, которые сразу показывают цифровую допотопность владельца.

Каких тем и дискуссий следует избегать в соцсетях или надо везде оставаться собой?

Михаил Вершинин: Важно помнить, что в соцсетях никого не переубедить и они не для этого созданы. Есть вещи, которые лучше не обсуждать или делать это крайне обдуманно: религия, политика и власть, пандемия и вакцинация, рептилоиды, гадания и НЛО, сексуальные предпочтения и "правильное" воспитание детей. И, конечно, быть аккуратным с вопросами "окрошка на квасе или кефире", так как у таких тем всегда есть свои ярые последователи.

Не кажется ли вам, что цену ошибки в интернете часто преувеличивают, как в старину говорили: "что написано пером, то не вырубишь топором". Ну написал человек неудачный пост, поссорился с кем-то, потом удалил все...

Михаил Вершинин: Если до цифровой эпохи, когда люди совершали проступок, круг затронутых конфликтов был ограничен и оставался в прошлом, то теперь - ситуацию могут вспоминать на протяжении всей карьеры человека, особенно если это публичное лицо. Сегодня сетевые ошибки охватывают большое количество людей, которые также могут интерпретировать проблему по-своему и распространять информацию. И, конечно, важен масштаб ошибки. Культура "отказа" на западе очень пугает, так как человека перестают замечать и выключают из общества. Надеюсь, что это не станет общемировой нормой.

Можно ли защитить от хамства в соцсетях хотя бы детей?

Михаил Вершинин: К сожалению, хамство стало нормой. Детям нужно объяснять, что в интернете помимо позитива и общения есть и опасности. Не рассказывать определенные вещи о себе, о своих близких, понимать, как надо себя вести в конфликтах, и, конечно, говорить о том, что у него есть родители, которые помогут в любой ситуации, даже если он ошибся или "накосячил". Пока в семье есть доверие между родителями и детьми, а также обсуждение цифровой жизни последних, дети уже не будут с хамством один на один или не примкнут к рядам хейтеров и троллей.

Модное понятие "личный бренд" - кому он нужен и какие основные правила его создания. Что делать надо и что - наоборот?

Михаил Вершинин: Не только модное, но и привлекающее очень много так называемых экспертов, которые окучивают свои паствы, продавая им "лучший образ вас в будущем". Сильный личный бренд в бизнесе, переговорах и нетворкинг позволяют изменить круг общения, расширить знакомства, стать более узнаваемым и позитивно воспринимаемым.

Нужно всегда отталкиваться от целей и задач. Начинать с понятных вещей: сначала вас должны легко находить в интернете на площадках, где ваша аудитория. Потом вы должны быть понятны своей аудитории: кто вы, что вы делаете, чем вы отличаетесь, как с вами связаться. И вот только после этого уже можно переходить к выстраиванию личного бренда и репутации. На гоночном феррари не погонять по деревенским дорогам, поэтому важно подготовиться.

Как защитить границы частной жизни в соцсетях: родители публикую фото своих детей часто без их разрешения, приятели - друг друга, блогеры - посторонних людей на мероприятиях и так далее?

Михаил Вершинин: Универсальных решений тут, к сожалению, нет. Родители должны понимать, что дети имеют право на приватность и подобные фотографии в открытом доступе могут им не понравиться через 10-15 лет, когда они повзрослеют. В обществе и в семьях нужно повышать цифровую компетенцию, понимание безопасности и настроек приватности, обсуждать конфиденциальность и право на частную жизнь. Пока этого нет, нам остается только договариваться с друзьями "что для вас допустимо".