Самарец получил 10 лет за попытку присоединиться к террористам

Суд признал жителя Самары виновным в совершении нескольких преступлений экстремистского и террористического характера, ему назначено наказание - лишение свободы на 10 лет. Об этом сообщило в среду СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, самарец решил выехать на территорию Сирийской Арабской Республики, чтобы участвовать в деятельности структурного подразделения международной террористической организации "ИГ" (деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). Но был задержан в регионе.

С 2016 по 2018 год он неоднократно размещал на свой странице в интернете аудиозаписи. Эксперты пришли к заключению, что в них содержится призыв к экстремистской и террористической деятельности, пропаганда терроризма.

Таким образом, мужчину признали виновным по статьям "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности…", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма...", "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", а также "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

По совокупности мужчина получил срок 10 лет лишения свободы (первые три года и шесть месяцев он проведет в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима). Кроме того, на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.