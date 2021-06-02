Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами

Самарские школьники, которые занимаются в детском технопарке "Кванториум-63", приняли участие в запуске малого космического корабля CubeSat с мушками-дрозофилами на борту. Запуск спутника прошел с территории технопарка "Жигулевская долина" (Тольятти).

По данным пресс-службы технопарка, спутник поднялся на высоту в 26 835 метров, после чего благополучно приземлился в 60 километрах от места старта. "Пассажиры" в ходе эксперимента не пострадали. Всего полет занял около двух часов.

В ходе эксперимента проверялась выживаемость насекомых в условиях стратосферы, проводились дистанционное зондирование Земли, сбор метеоданных.

Кванторианцы в течение нескольких дней оснащали свой космический корабль высокоточными датчиками, камерой для зондирования.

- Надеемся этой программой подготовить ребят к созданию своих спутников, - рассказал организатор проекта "Стратосферный спутник" Денис Ефремов.

По информации управляющей технопарком компании "Стратонавтика", проект является пилотным. Предполагается, что в дальнейшем его смогут реализовать юные изобретатели из еще 15 российских регионов.