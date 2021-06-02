Ульяновские ученые выявили опасное влияние COVID-19 на работу мозга

COVID-19 оказывает негативное влияние на работу мозга, и оно может оказаться сильнее, чем считалось до сих пор. Неутешительный вывод сделала группа ученых Ульяновского государственного университета, возглавляемая неврологом, профессором вуза Виктором Машиным.

Информацию об этом разместил региональный минздрав в своем Telegram-канале. Группа занимается реабилитаций пациентов, перенесших COVID-19.

"Эти данные подтверждаются многочисленными российскими и зарубежными исследованиями", - говорится в сообщении.

Коронавирус, сообщают ученые, проникает в клетки человека с помощью рецептора ACE2 (АПФ2) и вызывает воспаление.

"Не исключается, что развитие дыхательной недостаточности, сопровождающей новую коронавирусную инфекцию, связано с вовлечением в патологический процесс не только нижних дыхательных путей, но и дыхательного центра в стволе головного мозга, - приводит минздрав Ульяновской области слова Виктора Машина. - Кроме того, АПФ2 обнаруживается на поверхности нейронов и глиальных клеток в головном мозге".

Кроме привычных последствий перенесенной болезни выявлены случаи серьезного поражения головного мозга - острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии, вероятна возможность развития COVID-19-ассоциированного менингита и энцефалита.

В связи с этим медики в очередной раз отмечают необходимость пройти вакцинацию.