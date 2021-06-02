"Уралкалий" начинает оздоровительную кампанию

Традиционно дети сотрудников компании "Уралкалий" отдохнут в загородном лагере "Уральские самоцветы" (Соликамск) и санатории "Вита" на Черном море (Анапа, Краснодарский край). А еще 270 ребят впервые проведут часть каникул в муниципальном загородном оздоровительном лагере "Дружба" (Березники).

Всего в "Уральских самоцветах" отдохнут 816 детей в возрасте от семи до 12 лет. Для них будут организованы четыре смены продолжительностью 21 день каждая.

В лагере созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: работает крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, оборудованы спортивные площадки. Ребят ждут четырехместные комнаты в благоустроенных корпусах и пятиразовое питание. Летняя кампания пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными Роспотребнадзором к организации отдыха и оздоровления детей.

В санатории "Вита" на Черноморском побережье укрепят здоровье 824 ребенка в возрасте от девяти до 15 лет. Здесь также будут организованы четыре смены по 21 день.

Стоимость путевки для сотрудников группы "Уралкалий" в детский оздоровительный лагерь "Уральские самоцветы" и санаторий "Вита" составит не более 10 процентов от ее цены. Остальные расходы берет на себя компания в рамках социального пакета.

Прямая речь

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО "Уралкалий":

- Полноценный отдых, оздоровление и досуг детей сотрудников группы "Уралкалий" остаются одним из приоритетных направлений социальной политики компании. В этом году на финансирование отдыха наших ребят будет направлено более 97 миллионов рублей.