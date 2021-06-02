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02.06.2021 09:39

С трактором на "ты"

Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 120(8471)
В Княгининском университете (Нижегородская область) прошел конкурс профмастерства будущих аграриев "День поля".
Учащийся Бутурлинского сельскохозяйственного техникума Дмитрий Нуров неплохо разобрался с ГРМ двигателя, но в число победителей не вошел. Фото: Владимир Веселов Учащийся Бутурлинского сельскохозяйственного техникума Дмитрий Нуров неплохо разобрался с ГРМ двигателя, но в число победителей не вошел. Фото: Владимир Веселов
Учащийся Бутурлинского сельскохозяйственного техникума Дмитрий Нуров неплохо разобрался с ГРМ двигателя, но в число победителей не вошел. Фото: Владимир Веселов

В соревновании приняли участие шестнадцать студентов из двенадцати образовательных организаций региона, ведущих подготовку кадров для сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга"
Водитель Саратовского РНУ трижды победил в конкурсе профмастерства

Конкурсантам нужно было настроить и запустить в работу систему точного земледелия "Агронавигатор плюс", выявить и устранить неисправности электрооборудования, провести техническое обслуживание газораспределительного механизма (ГРМ) тракторного двигателя, быстро и грамотно справиться с комплектованием пахотного агрегата, вспахать отведенный участок поля и продемонстрировать фигурное вождение.

На каждое из заданий отводилось определенное время. Парни уложились в норматив и в целом успешно прошли испытания. Члены жюри (представители Княгининского университета и гости вуза) признали лучшим пахарем 2021 года студента Княгининского университета Вадима Лукьянова. Второе место занял учащийся Починковского сельскохозяйственного техникума Сергей Казаков, а третье - студент Шахунского колледжа аграрной индустрии Владимир Шарапов.

Справка "РГ"

Кроме Княгининского университета, Починковского техникума и Шахунского колледжа своих представителей на конкурс направили Большеболдинский и Бутурлинский сельскохозяйственные техникумы, Лукояновский губернский колледж, Пильнинский, Сергачский, Спасский агропромышленные техникумы, Уренский индустриально-энергетический техникум, Шатковский и Сеченовский агротехнические техникумы.

Организаторами конкурса выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Княгининский университет.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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