В Прикамье возбудили дело после схода с рельсов электровоза с вагонами

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту схода с рельсов девяти вагонов грузового поезда вместе с электровозом. Об этом сообщили в Уральском СУ на транспорте.

Авария произошла весной, и все это время шла проверка по выяснению обстоятельств ЧП. Было установлено, что в результате аварии были повреждены более двухсот метров железнодорожного пути, электровоз и восемь порожних вагонов. Общий ущерб железной дороге и компании-владельцу вагонов превысил десять миллионов рублей.

Причиной этого стали, как считают следователи, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас идут допросы свидетелей, изымается документация, назначена судебно-техническая экспертиза.