Жителей Башкирии призывают взять под опеку сирот-подростков

Приемным родителям, желающим оформить опеку над здоровым младенцем, нередко приходится ждать своей очереди два-три года. Ведь большая часть сирот, живущих в детдомах Башкирии, старше 12 лет. Для устройства подростков к приемным родителям благотворительный фонд "Мархамат" запустил общественный проект "Круг семьи".

- Воспитанники детских домов остро нуждаются в социализации: у них нет элементарных жизненных навыков, они не готовы к самостоятельной жизни. В подростковом возрасте им особенно нужна поддержка взрослого, помощь в выборе колледжа или университета, поиске работы и получении положенного им по закону жилья - это способны дать подготовленные приемные родители. Но не все понимают, что наладить контакт с 12-15-летним ребенком значительно легче, чем с младенцем: можно сразу договориться и обозначить границы. И для этого не обязательно посвящать ему все свое время, не всегда нужно пытаться заменить маму и папу, достаточно стать другом и наставником, - считает член совета благотворительного фонда "Мархамат", депутат Госсобрания РБ Айгуль Гареева, которая сама в прошлом году стала приемной матерью двух подростков. По ее словам, это не так сложно, как кажется.

Айгуль Гареева много лет занимается общественной работой и проблемами сирот и уже давно планировала взять приемного ребенка - малыша лет трех-пяти, к своим троим кровным, которым от семи до 19 лет. О том, чтобы оформить опеку над подростком, даже речи не шло. Айгуль Рашидовна признается: сама была в плену стереотипа - чем старше ребенок, тем больше с ним проблем. Но в прошлом году поняла, что ошибалась.

- Когда случилась пандемия, детдома закрыли на карантин, закупорив ребят, как в консервной банке. К этому времени мою подопечную по проекту "Наставничество" 17-летнюю Леру муж и дети знали больше года, поэтому семья единогласно решила забрать ее к нам на лето, - вспоминает многодетная мама. - Тогда же взяли к себе и 15-летнюю Алину. С ней мы познакомились задолго до пандемии на фотопроекте, где известные люди снимаются с сиротами. Не люблю такую "рекламу", но почему-то согласилась. Потом долго себя корила и вспоминала холодные руки Алины.

Глава семейства сразу твердо обозначил девочкам границы дозволенного. Гареевы старались помочь гостьям привыкнуть к жизни вне детдома: учили их готовить, делать домашние дела, вместе ходили в турпоходы. Но через пару месяцев Лера решила переехать к родственнице - все же родная кровь. А Алина осталась и через полгода согласилась стать приемной дочерью. Недавно семья Гареевых взяла к себе ее сводного брата - девятилетнего Стаса, просто потому, что иначе бы он оказался в детдоме: отчим умер, а матери ребенок был не нужен.

В тот момент Айгуль Рашидовна начала вести в соцсетях дневник приемной мамы, записывать свои чувства и переживания, рассказывать о достижениях Стаса. "Я поняла: приемный подросток в семье - это особое счастье, диалог друзей, желание передать опыт и желание его принять. Подросток уже хватил лиха и умеет ценить по-настоящему хорошее отношение. В конечном счете, это полчаса бесед перед сном, совместный быт - еда, уборка и какой-нибудь досуг - фитнес, театры, музеи... Даже я, с двумя работами и тремя детьми, спокойно совмещаю, без надрыва", - написала она, хотя и не скрывает: "быть приемной мамой - все-таки работа, работа над собой, своими страхами, эгоизмом. И когда удается достичь результатов, то испытываешь ни с чем не сравнимую радость".

По мнению авторов проекта "Круг семьи", многие взрослые люди просто не задумываются о том, что могут стать приемными родителями подростку и тем самым сделать доброе дело. Поэтому первый этап проекта направлен на информирование об этой возможности. Кураторы начали с анкетирования семей, которые планируют либо уже взяли ребенка из детдома.

- В школе приемных родителей им рассказывают о преимуществах опекунства над подростками, об особенностях поведения ребят в переходном возрасте и о способах решения тех или иных проблем. Кроме того, опекуны подростков смогут войти в клуб "Беседка", чтобы делиться опытом и поддерживать друг друга, - рассказала куратор проекта Луиза Алиуллина.

Особенность проекта "Круг семьи" в том, что психологически готовить к новому статусу будут не только потенциальных родителей, но и самих детей. Их потребности станут главным критерием при отборе семьи.

- Сегодня база данных усыновления напоминает интернет-магазин: выбирая ребенка, взрослые могут задать цвет глаз, месяц рождения и даже имя. Когда ребята видят свои фотографии в интернете, получают настоящую психологическую травму. Мы считаем такой подход неправильным, поэтому в нашем проекте родители не смогут прийти и сказать: дайте нам беленького голубоглазого мальчика. Подбор семьи основывается на потребностях, особенностях характера и темперамента ребенка, - объясняет Айгуль Гареева.

Но и в дальнейшем семью не оставят без помощи: для родителей и детей запланированы мастер-классы, командообразующие мероприятия, а также направленные на профилактику выгорания родителей. С подростками в период адаптации будет работать психолог.

- Подростки часто боятся, что от них откажутся. Поэтому с ними нужно конкретно и четко проговаривать все вопросы, - говорит психолог Татьяна Полонская.

Кстати

Есть разные формы устройства сирот в семью. Усыновление - это принятие ребенка на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство - от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответственности за него. Приемная семья - форма устройства для воспитания детей, где родитель выступает в роли воспитателя, получает ежемесячное денежное вознаграждение за свою работу и средства на содержание каждого ребенка (зависит от возраста и состояния здоровья).

Как стать родителем?

Как уточнили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, сегодня стать приемным родителем несложно. Для этого нужно обратиться в органы опеки по месту жительства, сдать пакет документов и пройти обучение в школе приемных родителей. С 2021 года кандидатов начали учить на базе учреждений самого министерства, так что сотрудники детских домов уже на стадии подготовки могут подобрать семью под конкретного ребенка.

Чтобы пройти обучение на приемного родителя в рамках проекта "Круг семьи", нужно заполнить анкету на сайте благотворительного фонда "Мархамат": www.fond-marhamat.ru.

Кстати, по словам замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Анны Таболиной, на первое января 2021 года в детских домах республики находились 833 ребенка. Из них 63 процента - это мальчики, и более 70 процентов ребята старше 10 лет. Все потому, что кандидаты в приемные родители чаще всего забирают девочек и детей до шести-семи лет. Но так как органы опеки не вправе разлучать родных братьев и сестер, в итоге малыши тоже иногда остаются. Опекунами для подростков чаще всего становятся родные бабушки. Приемные родители забирают их достаточно редко.

- Власти республики поддерживают проект "Круг семьи" и надеются, что он поможет разработать и принять нормативные акты для решения проблемы устройства подростков в приемные семьи. С той же целью в Башкирии реализуется проект "Каждый ребенок - ценность", который должен помочь сломать существующие стереотипы, - отметила Анна Таболина.

Цифра

11 тысяч детей находятся в замещающих семьях в РБ.