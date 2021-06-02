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02.06.2021 04:00
Рубрика: Общество

"Воевода" долго стоял на страже

Как на Алтае гремели мирные взрывы холодной войны
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 120(8471)
В Алтайском крае двадцать лет назад было взорвано три десятка шахтных пусковых установок, в которых таились самые тяжелые в мире баллистические ракеты РС-20 "Воевода", прозванные в США "Сатаной" - 41-ю гвардейскую дивизию РВСН, дислоцировавшуюся в Алейске, сняли с боевого дежурства. Автору этих строк повезло стать свидетелем во многом неоднозначных и незабываемых событий.
Перед взрывом огромную ракету извлекали из шахты. Фото: Олег Богданов Перед взрывом огромную ракету извлекали из шахты. Фото: Олег Богданов
Перед взрывом огромную ракету извлекали из шахты. Фото: Олег Богданов

Алейскую дивизию сократили согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенного между Россией и США. Мои земляки до сих пор спорят: надо ли было отказываться от "оружия возмездия", которого так опасались в Америке? Однако военные понимали, что время "Сатаны" уходит.

Фото: Вадим Савичкий/РИА Новости
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Владимир Розовенко в середине девяностых прошлого века командовал 35-й ракетной дивизией РВСН, размещенной в ЗАТО "Сибирский" и оснащенной моноблочными "Тополями". Когда взрывали шахты в Алейске, генерал-майор Розовенко заметил, что не надо паниковать: "Если что, нам будет чем ответить, и мало никому не покажется". Спустя двадцать лет Владимир Петрович остался на прежних позициях:

- Не думаю, что мы пошли на какие-то серьезные уступки американцам. РС-20 отслужили свои сроки эксплуатации. Жидкостные ракеты на тот момент исчерпали свой потенциал. Ракеты на твердом топливе намного дешевле, проще в обслуживании и безопаснее, а с гептилом шутки плохи. И не забывайте: заводы-производители РС-20 размещались на Украине. А в России тогда уже разрабатывались и начинали поступать на вооружение новые комплексы МБР. События на Украине последних лет подтвердили - решение по "Сатане" было обоснованным.

Мое детство и юность прошли в Усть-Пристанском районе Алтайского края - я видел, что стало с лесополосой неподалеку от ШПУ 268-го полка 41-й ракетной дивизии, где произошел аварийный разлив гептила. Деревья засохли, а многие жители расположенного поблизости села Журавлиха потом страдали от онкологических заболеваний. Впоследствии мне довелось служить в бригаде Ракетных войск Сухопутных войск, и я стал свидетелем аварии, связанной с гептилом. Это было действительно "сатанинское" топливо.

Однако если с судьбой РС-20 было все пусть и грустно, но логично - снятые с боевого дежурства ракеты отправили на космодромы, откуда они благополучно вывели на околоземную орбиту немало спутников, то взрывы шахтных пусковых установок вызвали негативные эмоции как у специалистов, так и у местных жителей. Люди недоуменно спрашивали: "Зачем взрывать? Неужели у нас такая богатая страна?"

Фото: https://freilichtmuseum-sh.de/de/kalter-krieg
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Шахтные пусковые установки (ШПУ) были циклопическими инженерными сооружениями, на их возведение пошли первоклассные металл, бетон и другие материалы. Сорок метров в глубину и шесть - в диаметре. Их строили на века. Шахты можно было использовать под скотомогильники или саркофаги для старых ядохимикатов, которые хранились чуть ли не под открытым небом.

- Мы тогда торопились показать миру, что очень хорошенькие и добренькие. У России порой чересчур щедрая душа, - отмечает академик РАН, один из основоположников советской ракетной техники на твердых топливах Геннадий Сакович.

Шахтные установки взрывали ювелирно, никаких ЧП не было. Фото: Олег Богданов

Одной из разработок, в которой Геннадий Викторович принимал самое деятельное участие, был боевой железнодорожный ракетный комплекс, "поезд-призрак". Им также пожертвовали в угоду сиюминутным политическим интересам.

С шахтами "Сатаны" все решили деньги, которых у России не было, средства на взрывные работы выделили США. За процедурой уничтожения ШПУ следила группа американских представителей.

- Нашу передвижную лабораторию на базе ГАЗ-66 пригласили в эту программу по уничтожению ШПУ для контроля атмосферной ситуации, - вспоминает доктор физико-математических наук Игорь Суторихин, тогда сотрудник лаборатории атмосферно-гидросферных процессов ИВЭП СО РАН. - Приезжали в заранее обозначенное место и ждали времени "Ч". Иногда ожидание затягивалось. Интересовались у солдат в радиостанциях, в чем дело. "Еще американский спутник не прилетел". Шлейф от подрыва поднимался на несколько сот метров. Когда он рассеивался, мы подъезжали к воронке и проводили необходимые измерения. Опасных загрязнений воздуха наша аппаратура не зафиксировала ни разу.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Ликвидацией ШПУ занимались специалисты фирмы "Роспромтекон", бывшие военные, имевшие опыт подобной работы. Нас с фотокорреспондентом Олегом Богдановым пригласили для освещения уникальных для Алтая событий, видимо, по двум причинам: мы часто занимались армейской тематикой и хорошо знали про режим секретности. К счастью, из того? что мы с Олегом увидели, услышали и узнали, скрывать было нечего. Ликвидация прошла в штатном режиме, без аварийных ситуаций.

Больше всего мне запомнились не столько сами взрывы - зрелище, что там говорить, впечатляющее, сколько люди, наблюдавшие за ними. Не скрывавшие торжествующих улыбок американские наблюдатели и каменные лица наших военных. В августе 2001 года мы увидели, как из ШПУ извлекают ракету, разумеется, уже без ядерной боеголовки. Стоял жаркий безоблачный день. Колоссальную железную сигару аккуратно уложили на длинную платформу и повезли в сторону Алейска.

Все, что осталось после взрыва Шахтной пусковой установки РС-20. Фото: Олег Богданов

Жены военных не скрывали слез: "Прощай, кормилица". Женщины понимали: большинство семей ракетчиков ждут смена места жительства и полная неопределенность. Дивизия "стратегов" не только давала работу многим горожанам и жителям близлежащих сел. Военный городок был центром интеллектуальной, культурной, спортивной жизни Алейска. В войсках РВСН всегда царили порядок и дисциплина, и неудивительно, что жизнь в городе с 30-тысячным населением текла спокойно, размеренно. После ухода "стратегов" Алейск потерял свой шарм.

P. S.

Последнюю ШПУ взорвали рядом с моей родной Усть-Пристанью, недалеко от крутого берега Оби. Было опасение, что подрыв спровоцирует оползень. Однако специалисты сработали ювелирно. После подрывов территория вокруг шахт подлежала рекультивации - убирали куски бетона, остатки крышек от шахт, засыпали землей. Не знаю, как в других местах, но рядом с Усть-Пристанью, по словам моих одноклассников, так и осталась полузасыпанная воронка огромного диаметра. Она поросла бурьяном, сюда селяне сваливают мусор. К руинам бывшего командного пункта 268-го полка, поблизости с селом Троицкое Усть-Пристанского района, проявляла интерес некая фирма, обещавшая с помощью миноискателей извлечь из земли оставшийся ценный металл, а потом разбить здесь пруд. Но местные власти не поверили в эти чудные планы, и все работы прекратились. Руины зарастают травой забвения.

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