Как в Кузбассе организовали экологический субботник

"Очистим малую Родину - сохраним страну!" - под таким девизом в преддверии Международного дня охраны окружающей среды филиал "РГ" в Кузбассе провел акцию по уборке мусора в окрестностях кемеровского села Елыкаево.

Это живописное место рядом с реликтовым сосновым бором многие мечтали бы выбрать для жительства. Лес, река, чистый воздух, и добираться из города легко - по отличной асфальтовой трассе. Ее трехкилометровый участок до поворота к деревне Силино как раз и стал объектом уборки.

- Наша задача очень простая: собрать мусор и напомнить всем, что всегда нужно соблюдать чистоту. Чтобы давать жить всему живому - деревьям, растениям, животным и птицам, а значит, и самим себе, - обратилась к участникам акции представитель "РГ" в регионе Тамара Ступина.

Вооружившись мешками для мусора, выходим на дистанцию вместе учащимися Елыкаевской средней школы. Двадцать два ученика разных классов во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Еленой Першиной, разделившись на две группы, деловито осматривают придорожную траву.

- Они у нас, в отличие от большинства городских детей, к физическому труду приучены, - рассказала директор школы Ольга Кошкарева. - Наши дети не только участвуют в субботниках, но и ветеранам по хозяйству помогают. И экологические акции мы проводим регулярно. Летом, например, убираем мусор на берегу Томи, в зоне отдыха.

Навстречу школьникам, со стороны деревни Силино движется экологический десант в зеленых футболках - члены общественной организации "Заповедный лес". Лет шесть назад в нее объединились садоводы из соседних Журавлей. Поводом стали поползновения некоторых "любителей" леса вырубать реликтовые сосны в уникальном ленточном бору. Теперь бор и прилегающая территория под надежной защитой.

- Участвуем в экологических мероприятиях по уборке леса вместе с детьми и внуками, - говорит член правления организации пенсионерка Елена Родионова. - Вывешиваем скворечники и кормушки для птиц, делаем домики для белок. И видим, как лес оживает. Появилось много птиц, которых раньше мы в лесу не видели, и белки стали почти ручными. Мы и за пожарной безопасностью следим. Если заметим очаг - тут же звоним в МЧС. Реагируют оперативно.

Экологическим просвещением в "Заповедном лесу" тоже занимаются. Сейчас готовят к изданию "Зеленую книгу" о природе. Распечатают несколько экземпляров на цветном принтере и выложат на детской площадке в Журавлях. Чтобы бабушки, гуляя с малышами, могли и сами эту книгу-альбом полистать, и детям показать.

- Я - биолог по образованию. Хочу рассказать людям о той красоте, в которой мы живем. Чтобы глаз не замыливался, чтобы и дети, и взрослые видели красоту природы и учились ее беречь. На самом деле ведь большое счастье - жить среди обычных и привычных нам сосен и берез, среди растений, которые, слава богу, пока не стали краснокнижными. И пусть они еще очень долго такими остаются, - поделилась Анна Рудюк.

Одно удручает активистов: каждый год находятся те, кто, несмотря на действие особого противопожарного режима, разводит костры, жарит шашлыки на природе и оставляет после себя горы мусора.

- Видимо, их в детстве плохо воспитывали. Ведь ребенку сколько угодно можно говорить: "Займись спортом!", но если ты повторяешь это, лежа на диване, ребенок вряд ли тебя услышит, - уверена Елена Родионова. - Потому очень радует, что молодые семьи, приобретающие участки в нашем товариществе, с удовольствием присоединяются к экологическому движению, и детей привлекают. Мы все делаем вместе!

…Мешки с мусором загрузили в КамАЗ, который отправился на полигон. Всем участникам торжественно вручили благодарственные письма, блокноты с логотипом "РГ" и изданные нашей газетой книги из серии "Жизнь замечательных людей". А после в школьной столовой для ребят устроили чаепитие с пирогами, испеченными в деревенской пекарне.

P. S.

"Российская газета" благодарит за помощь в проведении экологической акции: наших партнеров - директора ООО "Горная геология" Евгения Якушева, президента холдинга ООО "Кузбасс Золото Проект" Александра Геращенко, а также технолога ИП Каваев В.А. Людмилу Усманову.