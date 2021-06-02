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02.06.2021 04:00
Рубрика: Общество

Метеоролог подвела итог погодных аномалий весны и дала прогноз на лето

Текст: Лада Степанова, Ирина Штерман (Иркутская область)
Прогностические карты, говорят, что лето в России будет преимущественно теплым. Однако нельзя сбрасывать со счетов быструю смену волн тепла и холода. И задержку их в каком-либо регионе. Об этом "Российской газете" сообщила заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН - кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне она рассказала о причинах затяжной весны в Приангарье. Корреспонденты "РГ" попросили ученого заглянуть в наступившее лето и рассказать о весенних аномалиях в других регионах.

Фото: Максим Цеденов
Какие необычные места ждут российских туристов летом

По словам Инны Латышевой, весна оказалась очень контрастной во многих местах. В марте под влияние арктических вторжений попадали северные районы европейской части России и Сибири. Так, жители Вологды 10 марта почувствовали дыхание настоящей зимы, когда был побит исторический рекорд минимальной температуры - минус 34,9°C. Это превысило показатели холодной весны 1955 года (минус 34,6°C).

А 19 мая вологжан удивила аномальная жара - рекордные для севера европейской части плюс 31,1°С. Таким образом, перепады температур весной здесь достигли 66°С. "И на этом примере, - обращает внимание ученый, - ярко видно, как возросла изменчивость погоды, а значит, и климата в России".

А в апреле высотный теплый Уральский гребень "подпитывался" выносами жаркого субтропического воздуха из Северной Африки и был связан с длительно сохраняющимся теплом над Атлантикой.

"Поэтому на Урале, - продолжает завкафедрой, - были побиты максимумы температур. Например, в Екатеринбурге последний месяц весны стал рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. 24 мая Екатеринбург оказался практически в центре теплого малоподвижного антициклона, который простирался до высот 10-12 километров. И воздух в дневные часы прогрелся до рекордно высокой температуры (34,7°С). Теплая сухая погода в мае оказалась причиной лесных пожаров в Тюменской области".

Ученые: Изменение климата может оказаться выгодным для России

Жителям Иркутской области, особенно ее южных районов, повезло с непогодой, наверное, больше всех. "Но в марте было относительно тепло и сухо, - напоминает Инна Латышева. - Однако уже во второй половине весны холод и почти трехмесячная норма осадков не на шутку встревожили иркутян".

Что касается лета, то Инна Латышева рассказала, что, по прогностическим моделям разных центров, в Иркутской области температура в июне ожидается в пределах или выше нормы. То есть можно надеяться, что будет тепло. Но именно надеяться.

"Самое сложное, - призналась завкафедрой, - дать долгосрочный прогноз погоды. Пока для нас существует предел предсказуемости - до десяти суток. Для более длительных периодов существуют вероятностные модели". Вот они как раз и вселяют надежду на теплое лето. Пока вселяют.

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