Новый статус Заельцовского бора в Новосибирске обеспечит его охрану

В настоящее время природоохранный статус лесного парка для Заельцовского бора в Новосибирске устанавливается. Эта работа ведется с учетом интересов природопользователей и под контролем правительства региона.

Напомним, в феврале 2021 года были приняты поправки в областной закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Ими предусмотрен новый вид ООПТ - лесные парки.

Как отметил заместитель председателя правительства области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, придание такого статуса Заельцовскому бору необходимо, в первую очередь, для обеспечения охраны его территории от застройки и уничтожения лесных насаждений.

- Важно сохранить в таком мегаполисе, как Новосибирск, нетронутые зеленые зоны, "зеленые легкие" города. Вместе с тем, данное решение не должно нарушать права граждан, которые проживают на данной территории, имеют постройки и связаны с ней, - сказал министр.

Предварительно минсельхоз совместно с минприроды региона выделят в Заельцовском бору несколько зон, которые будут иметь особенности правового режима: территории жилой застройки и зона СНТ, рекреационные объекты - Заельцовский парк, база "Локомотив", детская железная дорога, санатории и база отдыха, кладбище, территория дендропарка, зоопарка, территории религиозных объектов, зона городских лесов и зона лесного фонда.

- Список, возможно, будет корректироваться, - добавил Евгений Лещенко.

Далее будет подготовлено положение по бору с установленными зонами, для каждой из которых будет определен отдельный режим и разрешенные виды природопользования.

Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко сообщил, что проект положения о лесном парке "Заельцовский бор" будет представлен для обсуждения и пройдет процедуру оценки регулирующего воздействия.

Работы по оформлению статуса лесного парка планируется завершить до конца осени текущего года.

Справка

В Новосибирской области статус ООПТ с установленным правовым режимом имеют 84 объекта, четыре из которых - федерального, 78 - регионального и два - местного значения. Общая площадь этих территорий составляет более 1,7 миллиона гектаров.

Работы по установлению нового режима для Заельцовского бора находятся на подготовительном этапе.