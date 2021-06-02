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02.06.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

Реки прорвало

Паводок продолжает наступать на российские регионы
Текст: Алексей Бондарев, Анна Бондаренко ( "Российская газета", Чита, Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
В Забайкалье река Белый Урюм вышла из берегов и затопила дороги и несколько населенных пунктов. А в Красноярске введен режим ЧС из-за угрозы паводка.

В предыдущие сутки в Забайкальском крае лили сильные дожди. В пяти районах - Чернышевском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Могочинском и Сретенском подтоплены деревни и села. В целом паводковая ситуация осложнилась в 12 районах. Об этом рассказал вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

В Забайкалье паводок подтопил дороги

"Размыто восемь участков дорог, вода снесла два моста, два населенных пункта оказались практически отрезаны от снабжения. Сейчас организованы переправы, дежурят оперативные группы МЧС и муниципальных образований", - рассказал он, отметив, что самая сложная ситуация сложилась в Чернышевском районе, там ввели режим ЧС. Уровень воды поднялся не только на Белом Урюме, но и на реке Алеур.

Красноярскому краю прогнозы обещают самый сильный за сто лет паводок на Енисее. Об этом заявляют специалисты после анализа запасов снега, который за эту зиму выпал в Саянах. Норму они превышают в 2-2,4 раза.

- Это близко к историческому максимуму за весь период наблюдений. Это вода, которая еще поступит в водохранилища на Енисее - Саяно-Шушенское и Красноярское. Уже в мае приток воды был достаточно большой, в июне мы ожидаем, что в водохранилищах он будет на 35-50 процентов больше нормы, - заявил Сергей Борщ, директор Гидрометцентра России.

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На СШГЭС уже открыли береговой водосброс, предназначенный для экстренных ситуаций. Красноярская ГЭС увеличила сбросы воды до 6000 кубометров в секунду. Красноярск, который ниже по течению от нее всего на 40 километров, уже почувствовал неудобства. В городе подтоплены набережные, окрестные дачи и деревни. Самое большое беспокойство у властей по поводу островов в черте города, где расположены водозаборы. Но они пока работают в штатном режиме. В краевой столице введен режим ЧС.

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