Российские ученые создали полимеры для быстрой остановки крови

Томские ученые синтезируют частицы оксида железа с помощью электроразрядной плазмы на установке собственной же разработки. В ТПУ отмечают уникальность своей технологии, которая входит в особый реестр научных установок России. Без этой технологии ультрадисперсные порошки получить очень сложно из-за особого строения и структуры кристаллической решетки. Сердце установки - особый ускоритель плазмы.

- В ускоритель монтируется отрезок стальной трубы, который выступает в роли рабочего электрода и источника железа, - пояснил доцент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики ТПУ Иван Шаненков. - В ускорителе зажигается плазма, плазменный разряд проходит через стальную трубу, собирает с ее стенок металл и попадает в камеру-реактор, заполненную кислородом. В этой камере протекает плазмохимическая реакция, в результате которой образуются нано- и микрочастицы оксида железа.

По словам ученого, установка позволяет получать частицы разного размера, разного фазового состава, с разной валентностью железа. Помимо прочего, этот метод гораздо проще чем имеющиеся аналоги и при этом позволяет синтезировать, например, эпсилон-фазу оксида железа. Получить ее большинством известных методов невозможно.

В московском исследовательском центре узнали о томской технологии из научных публикаций и предположили, что введение нано- и микрочастиц оксидов железа в структуру кровоостанавливающих покрытий может способствовать усилению их полезных свойств. Полимерные покрытия, активным компонентом которых выступают порошки оксида железа, были запатентованы в конце прошлого года.

Первые же исследования на лабораторных животных показали, что порошки действительно в значительной степени ускоряют остановку кровотечения. Однако фармакологам еще предстоит подобрать наиболее оптимальные размеры и фазовый состав частиц. Для этого нужно выяснить, что именно влияет на остановку кровотечений.

Покрытия представляют собой губчатый материал, который содержит менее одного грамма оксида железа. Томские специалисты в свою очередь работают над увеличением производительности своей установки, за последний год им удалось "разогнать" ее вдвое. Теперь они могут получать до 20 граммов уникальных порошков за один цикл.