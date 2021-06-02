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02.06.2021 16:15
Рубрика: Общество

Российские ученые создали полимеры для быстрой остановки крови

Текст: Никита Зайков
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали метод синтеза ультрадисперсных порошков оксида железа. Как рассказали в пресс-службе вуза, их микро- и наночастицы сейчас тестируют при создании кровоостанавливающих полимеров. Эту работу ведут специалисты лаборатории патологии и фармакологии гемостаза столичного Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Томские ученые синтезируют частицы оксида железа с помощью электроразрядной плазмы на установке собственной же разработки. В ТПУ отмечают уникальность своей технологии, которая входит в особый реестр научных установок России. Без этой технологии ультрадисперсные порошки получить очень сложно из-за особого строения и структуры кристаллической решетки. Сердце установки - особый ускоритель плазмы.

Фото: iStock
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- В ускоритель монтируется отрезок стальной трубы, который выступает в роли рабочего электрода и источника железа, - пояснил доцент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики ТПУ Иван Шаненков. - В ускорителе зажигается плазма, плазменный разряд проходит через стальную трубу, собирает с ее стенок металл и попадает в камеру-реактор, заполненную кислородом. В этой камере протекает плазмохимическая реакция, в результате которой образуются нано- и микрочастицы оксида железа.

По словам ученого, установка позволяет получать частицы разного размера, разного фазового состава, с разной валентностью железа. Помимо прочего, этот метод гораздо проще чем имеющиеся аналоги и при этом позволяет синтезировать, например, эпсилон-фазу оксида железа. Получить ее большинством известных методов невозможно.

В московском исследовательском центре узнали о томской технологии из научных публикаций и предположили, что введение нано- и микрочастиц оксидов железа в структуру кровоостанавливающих покрытий может способствовать усилению их полезных свойств. Полимерные покрытия, активным компонентом которых выступают порошки оксида железа, были запатентованы в конце прошлого года.

Первые же исследования на лабораторных животных показали, что порошки действительно в значительной степени ускоряют остановку кровотечения. Однако фармакологам еще предстоит подобрать наиболее оптимальные размеры и фазовый состав частиц. Для этого нужно выяснить, что именно влияет на остановку кровотечений.

Покрытия представляют собой губчатый материал, который содержит менее одного грамма оксида железа. Томские специалисты в свою очередь работают над увеличением производительности своей установки, за последний год им удалось "разогнать" ее вдвое. Теперь они могут получать до 20 граммов уникальных порошков за один цикл.

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