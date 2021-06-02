С начала года в Омской области потерялось более сотни детей

Первого июня - День защиты детей. Но всегда ли мы, взрослые, заботимся об их безопасности? С приходом лета тревожные звонки о том, что ребенок ушел из дома и не вернулся, на горячие телефоны городских экстренных служб поступают ежедневно.

По данным омского УМВД, за два последних года в регионе сигналы о потерявшихся детях поступили 1 127 раз, с начала 2021-го было еще 114. К счастью, большинство из них удается найти в первые часы после исчезновения.

Причины уйти из дома у юных омичей самые разные. Кто-то обиделся на нотации родителей, кому-то надоело сидеть взаперти, кто-то отправился в гости к друзьям, никого не предупредив. А кто-то, действительно, заблудился.

- В любом случае, когда теряется ребенок, это ЧП. Задача родителей - сообщить об этом незамедлительно. Сразу после такого сигнала включается уже отработанная в регионе многоуровневая система реагирования. Помимо экстренных служб, к поиску подключаются волонтеры и медики, сообщения о потерявшихся появляются в социальных сетях. Экстренный вызов - это лучшая возможность найти детей по горячим следам, - поясняет замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области Сергей Руденко.

В последнее время правоохранительные структуры работают в этом направлении в тесном контакте с поисковыми отрядами. У волонтеров - свои каналы связи и методы поиска. По статистике, благодаря оперативным совместным действиям удается находить 98 процентов пропавших ребят.

Как правило, популярность волонтерских отрядов растет после резонансных случаев. Таким был поиск трехлетнего Коли Бархатова, которого разыскивали более семисот человек. Родители, взяли сынишку с собой, отправившись на машине за ягодами в большереченский лес. Оставили малыша в автомобиле, а когда вернулись, ребенка на месте уже не было. Мальчик сумел открыть дверь и бесследно исчез.

- Природные условия, в которых оказался малыш, были экстремальными, - бурелом, высокая трава, болота, тучи комаров, в этом лесу водятся даже медведи. Поэтому мы сразу запросили профессиональное подкрепление из других регионов, - вспоминает региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Рада Маевская. - Весть о пропавшем ребенке мгновенно облетела соцсети. Колю круглосуточно искали полицейские, волонтеры, спасатели, местные жители, водители внедорожников, конные отряды, кинологи с собаками. Были задействованы вертолет Росгвардии, самолеты и беспилотники.

Малыша нашли только на третьи сутки

- Мы долго аукали. И только, когда я крикнула: "Сыночек!", он вдруг громко отозвался: "Мама!", - вспоминает старшая группы отряда Татьяна Филиппова. - Я пошла на голос. И увидела кроху по колено в трясине, дрожащего, перепуганного.

После этого случая волонтеры принимали ежедневно по сотне заявок от желающих попасть в отряд. Однако работа поисковика - не для всякого. Многие не выдерживают высоких психологических и физических нагрузок, уходят. Остаются только самые крепкие духом и телом.

Удивительно, но очень часто близкие не могут предоставить спасателям свежие снимки пропавших сыновей, дочерей или родственников. А дети нередко не знают не только своего адреса, телефонов родителей, но даже полных имен мамы, папы или бабушки. И это существенно затрудняет поиски.

Увы, иногда дети пропадают без вести. С 1992 года только в омском списке 24 ребенка, которых так и не нашли. Девятиклассница Анжелика Горовая из Тюкалинска исчезла осенью 2009 года. Она сообщила маме, что зашла в магазин, придет через пять минут - и как в воду канула. Полицейские обыскали все дворы, рощи, водоемы и колодцы - тщетно. 9 апреля 2008 года средь бела дня пропала одиннадцатилетняя Даша Некрасова. Попрощалась с подружкой по дороге домой - и как сквозь землю провалилась. Столько лет прошло, но родители до сих пор не теряют надежду найти своих детей, просят всех, кто хоть что-то знает о них, сообщить. По словам полицейских, такие дела не имеют срока давности и не будут закрыты, пока пропавших не найдут.

Необходимо, чтобы о безопасности детей думали не только их родители и учителя, но и соседи, прохожие, продавцы, водители - все без исключения.

- Если ребенок идет один по темной улице, плачет, прячется или вырывается из рук взрослого, это повод выяснить, требуется ли ему помощь. Сообщить о тревожном факте можно по любому телефону экстренных служб. Если нет возможности позвонить, то остановить первый автомобиль ДПС, скорую, просто проезжающую мимо машину, - говорит Сергей Руденко. - Получив сигнал, оперативный дежурный отреагирует моментально и, возможно, отведет беду. Главное, не оставаться равнодушными.

Комментарий

Анна Аксенова, медицинский психолог Территориального центра медицины катастроф:

- Уровень тревожности современных родителей зашкаливает, хотя их самих в детстве взрослые спокойно оставляли во дворе с ключом от квартиры на шее, а в подъездах не было железных дверей, домофонов и видеорегистраторов. Многие стараются воспитывать послушных детей. Но на поверку оказывается, что они просто не способны возражать взрослым. Такие ребята не станут сопротивляться, не смогут закричать "не пойду с вами!", "я вас не знаю!", "вы - чужой!".

Опросы показывают, что многие дети представляют злодея как уродливого человека с бегающими глазами и большим мешком за спиной. Но если с ними заговорит незнакомая, но приветливая и симпатичная женщина, которая назовет малыша по имени, наобещает кучу подарков, то девять из десяти ребятишек уйдут вместе с ней с детской площадки.

Поэтому крайне важно учить детей безопасности - дома, в детском саду, школе, лагере, клубе. В игровой форме прорабатывать алгоритм поведения на улице. Ребенок должен уметь говорить "нет", знать наизусть важные для него имена, адреса, телефоны. Уметь привлечь к себе внимание окружающих в сложных ситуациях. Например, крича, бежать навстречу потоку машин, чтобы его заметили водители. Это его обезопасит.

Тем временем

В Горьковском районе Омской области под руководством инструкторов Российского университета спецназа прошли учения волонтеров-спасателей. Участниками школы стали более сотни добровольцев Омской, Новосибирской, Иркутской, Красноярского края, республик Алтай и Хакасии. Курс теории и практики включал занятия по стратегии и тактике поисковых мероприятий, оказанию первой помощи, преодолению препятствий, этике волонтеров. По окончании учений каждому участнику вручили сертификаты, необходимые для работы в спасательных отрядах.