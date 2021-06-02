Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 2 июня, одобрил поправки в закон "Об охране озера Байкал", которые допускают возможность перевода защитных лесов около озера в земли населенных пунктов.

Речь идет о переводе лесного фонда в категорию земель при вахтовых и иных временных поселках, созданных до 1 января 2007 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Закон ограничивает эту возможность пределами фактически занятой поселками территории.

В пояснительной записке указано, что на территории Республики Бурятия расположено 10 лесных поселков в охранной зоне Байкала, еще один - на территории Иркутской области.