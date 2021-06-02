Три пенсионерки Приангарья перевели мошенникам около 7 млн рублей

Жительницы одного из кварталов Ангарска перечислили злоумышленникам деньги, которые копили десятилетиями. Пенсионерки по просьбе мошенников оформили кредиты, а одна даже заложила риелторам квартиру, рассказали сегодня в управлении МВД по Иркутской области.

Аферисты напугали пожилых женщин, сообщив, что на них якобы оформлены кредиты, а квартиры пенсионерок "проданы дистанционно". Младшая из пострадавших, 65-летняя горожанка, после разговора со злоумышленниками, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и попросили выполнить их инструкцию, лишилась более 3,7 млн рублей. На протяжении недели она снимала деньги со своего счета и переводила на счета, указанные мошенниками.

Другая - 70-летняя - жительница Ангарска, потеряла свыше 2,6 млн рублей и заложила квартиру. Обманщики уговорили пенсионерку взять займ под жилье, обналичить и перечислить им более 1,5 млн. По той же схеме мошенники выманили полмиллиона у пожилой подруги пенсионерки.

Полиция проводит проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, добавили в региональном главке МВД.