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02.06.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за аномального паводка

Текст: Дмитрий Машуков
В Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за критического повышения уровня воды в реках. В столице прогнозируется подтопление пяти островов на Енисее, береговой полосы и десятков улиц. Перечень участков, попадающих в зону вероятного бедствия, опубликован на официальном сайте мэрии.
Ярыгинская набережная Енисея в Красноярске. Фото: Дмитрий Машуков Ярыгинская набережная Енисея в Красноярске. Фото: Дмитрий Машуков
Ярыгинская набережная Енисея в Красноярске. Фото: Дмитрий Машуков

По данным Гидрометцентра России, запасы воды в снежном покрове Саянских гор в этом году накопились рекордные - близкие к историческому максимуму за весь период наблюдений (210-240 процентов от нормы). Эта вода еще поступит в Саяно-Шушенское и Красноярское водохранилища на Енисее.

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Ожидается, что в июне приток будет на 35-50 процентов больше нормы. По словам экспертов Гидрометцентра, подобное случается раз в 100 лет.

Повышение уровня воды в реках ожидается не только на территории столицы региона, но и в других населенных пунктах. Среди них поселок Овсянка, город Дивногорск, село Атаманово, сообщает в среду пресс-служба краевого кабинета министров.

Губернатор Александр Усс провел в телефонном режиме совещание с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым. Обсуждались возможные варианты развития паводковой ситуации.

Организован постоянный мониторинг обстановки. На данный момент угрозы объектам жизнеобеспечения нет, уточняет пресс-служба правительства края. Мобилизованы необходимые ресурсы для реагирования на угрозы. Оперативные службы, МЧС держат ситуацию под контролем, заверили в кабмине края.

Между тем набережные Енисея в столице региона подтоплены уже на протяжении нескольких дней. Это связано, в частности, со сбросами на Красноярской ГЭС, обусловленными активным снеготаянием и повышением уровня воды в искусственном море.

Фото: Владимир Смирнов
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Сегодня гидроэлектростанция увеличит сбросы воды до 6000 кубометров в секунду. Это "может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях", предупреждает пресс-служба правительства.

"Просим жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах (…), по возможности отключить электричество", - заявил руководитель агентства ГО и ЧС края Евгений Мусс.

Добавим, по данным на 1 июня, до критической отметки уровня воды в Енисее на территории Красноярска осталось 27 сантиметров.

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