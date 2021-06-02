В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за аномального паводка

По данным Гидрометцентра России, запасы воды в снежном покрове Саянских гор в этом году накопились рекордные - близкие к историческому максимуму за весь период наблюдений (210-240 процентов от нормы). Эта вода еще поступит в Саяно-Шушенское и Красноярское водохранилища на Енисее.

Ожидается, что в июне приток будет на 35-50 процентов больше нормы. По словам экспертов Гидрометцентра, подобное случается раз в 100 лет.

Повышение уровня воды в реках ожидается не только на территории столицы региона, но и в других населенных пунктах. Среди них поселок Овсянка, город Дивногорск, село Атаманово, сообщает в среду пресс-служба краевого кабинета министров.

Губернатор Александр Усс провел в телефонном режиме совещание с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым. Обсуждались возможные варианты развития паводковой ситуации.

Организован постоянный мониторинг обстановки. На данный момент угрозы объектам жизнеобеспечения нет, уточняет пресс-служба правительства края. Мобилизованы необходимые ресурсы для реагирования на угрозы. Оперативные службы, МЧС держат ситуацию под контролем, заверили в кабмине края.

Между тем набережные Енисея в столице региона подтоплены уже на протяжении нескольких дней. Это связано, в частности, со сбросами на Красноярской ГЭС, обусловленными активным снеготаянием и повышением уровня воды в искусственном море.

Сегодня гидроэлектростанция увеличит сбросы воды до 6000 кубометров в секунду. Это "может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях", предупреждает пресс-служба правительства.

"Просим жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах (…), по возможности отключить электричество", - заявил руководитель агентства ГО и ЧС края Евгений Мусс.

Добавим, по данным на 1 июня, до критической отметки уровня воды в Енисее на территории Красноярска осталось 27 сантиметров.