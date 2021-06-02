В Новосибирске за лето отремонтируют главные магистрали Кировского района

В Новосибирске этим летом масштабные дорожные работы развернулись в Кировском районе. Ремонт ведется на главных магистралях - улицах Петухова, Сибиряков-Гвардейцев и Хилокская.

Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 31 объект. На 16-ти уже начаты работы.

- Улица Петухова - один из объектов БКАД. Вся улица - от Хилокского кольца до Советского шоссе - имеет протяженность более шести километров. Несколько лет назад был отремонтирован двухкилометровый участок дороги - от Кировского кольца до Советского шоссе. А в этом году мы приступили к ремонту участка от площади им. Кирова до ул. Хилокской протяженностью 4,1 километра. Таким образом, за лето мы приведем в нормативное состояние всю улицу Петухова. Также в этом году будут отремонтированы и прилегающие к ней магистрали - улицы Сибиряков-Гвардейцев и Хилокская, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Как доложили специалисты, за месяц на участке дороги на ул. Петухова сделано более половины намеченных работ.

- На сегодняшний день практически на всем ремонтируемом участке ул. Петухова уложен выравнивающий слой, завершается ремонт тротуаров. Бортовые дорожные камни заменят в течение трех-четырех недель. Параллельно с ремонтными работами ведется очистка ливневой канализации, - рассказал директор организации "СтройСити" Максим Клипиков.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Завершающим этапом на ул. Петухова станет нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка секций пешеходных ограждений. По плану - завершить работы в сентябре текущего года, однако подрядчик обещает все сделать раньше.

На улице Хилокской, примыкающей к ул. Петухова, в этом году ведется комплексный ремонт: на 80 процентов уже выполнены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту тротуаров и укладке верхнего слоя покрытия.

С другой стороны улицы Петухова - улица Сибиряков-Гвардейцев. Здесь ремонтируют участок - от площади им. Кирова до площади Сибиряков-Гвардейцев.

- В результате большая часть магистральных дорог Кировского района будет приведена в нормативное состояние, - отметил начальник отдела строительного контроля МКУ "Управление дорожного строительства" Владислав Кондратьев.

Мэр Анатолий Локоть также сообщил, что одновременно с дорожными работами на улице Сибиряков-Гвардейцев начнется ремонт аварийных участков трамвайных путей.