В Томске убили охранника и ограбили крупнейшего застройщика региона

Уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем возбудили в Томске. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, неизвестный, убив охранника, похитил деньги из кассы Томской домостроительной компании (ТДСК).

Дерзкое преступление произошло сегодня в помещении административного здания компании-застройщика. Там было обнаружено тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти, а из кассы пропали деньги. Точную сумму похищенных средств следователям еще предстоит установить.

Помимо сотрудников следственного комитета, в том числе и Главного управления криминалистики СКР, на месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Справка

Томская домостроительная компания была создана еще в 1963 году. Сейчас холдинг состоит более чем из двух десятков предприятий и является крупнейшим застройщиком региона, а по некоторым данным и всей Сибири. Помимо Томской области, компания ведет строительство и в Новосибирске.