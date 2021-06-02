В Томской области отправилась в рейс "Плавучая поликлиника"

Теплоход с врачами и современным медицинским оборудованием на борту путешествует по северным районам Томской области. Участники экспедиции уже побывали в семи населенных пунктах Молчановского и Каргасокского районов, где приняли 713 человек, в том числе 133 ребенка.

Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В составе бригады "Плавучей поликлиники" - кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, терапевт, отоларинголог, педиатр, а также врачи лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики. У селян есть возможность сдать анализы, пройти ряд обследований и получить консультацию узких специалистов. При необходимости пациентам оказывают экстренную помощь.

Так, 47-летний житель села Напас обратился к врачам "Плавучей поликлиники" с травмой ноги. У мужчины диагностировали перелом и доставили его санавиацией в Каргасокскую районную больницу.

До конца июня врачи планируют обследовать жителей 34 населенных пунктов. Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники".

Первый в истории СССР специально оборудованный медицинский теплоход отправился в северные районы Томской области еще в 1958 году. Уникальная поликлиника работала до 1991 года, но после перестройки медицинские рейсы прекратились.

В 1999 году проект "Плавучая поликлиника" возродили при поддержке администрации Томской области.

Прямая речь

Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике:

- "Плавучая поликлиника" стала одним из элементов работы системы здравоохранения Томской области, благодаря которому жители самых удаленных сел получают высококвалифицированную медицинскую помощь.