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02.06.2021 05:30
Рубрика: Общество

Врачи в тельняшках

В Томской области отправилась в рейс "Плавучая поликлиника"
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 120(8471)
Теплоход с врачами и современным медицинским оборудованием на борту путешествует по северным районам Томской области. Участники экспедиции уже побывали в семи населенных пунктах Молчановского и Каргасокского районов, где приняли 713 человек, в том числе 133 ребенка.
Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники". Фото: Пресс-служба администрации Томской области Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники". Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В составе бригады "Плавучей поликлиники" - кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, терапевт, отоларинголог, педиатр, а также врачи лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики. У селян есть возможность сдать анализы, пройти ряд обследований и получить консультацию узких специалистов. При необходимости пациентам оказывают экстренную помощь.

Фото: iStock
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Так, 47-летний житель села Напас обратился к врачам "Плавучей поликлиники" с травмой ноги. У мужчины диагностировали перелом и доставили его санавиацией в Каргасокскую районную больницу.

До конца июня врачи планируют обследовать жителей 34 населенных пунктов. Это уже 21-й по счету рейс "Плавучей поликлиники".

Первый в истории СССР специально оборудованный медицинский теплоход отправился в северные районы Томской области еще в 1958 году. Уникальная поликлиника работала до 1991 года, но после перестройки медицинские рейсы прекратились.

В 1999 году проект "Плавучая поликлиника" возродили при поддержке администрации Томской области.

Прямая речь

Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике:

- "Плавучая поликлиника" стала одним из элементов работы системы здравоохранения Томской области, благодаря которому жители самых удаленных сел получают высококвалифицированную медицинскую помощь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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