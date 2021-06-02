Парламентарии Ставрополья принимают законы, обеспечивающие развитие края

В 2021 году Дума Ставропольского края продолжила работу по созданию законодательной базы для решения задач, поставленных руководством страны: поддержать жителей и экономику региона и с этой целью закрепить в законах меры, принимаемые для восстановления всех жизненно важных отраслей.

Одно из ключевых направлений работы депутатов - улучшение ситуации в социальной сфере Ставрополья.

Размер выплат на детей от трех до семи лет увеличен для некоторых категорий семей. Согласно указу Президента России, размер выплаты на детей от трех до семи лет должен быть ранжирован с учетом доходов семьи. Это положение закреплено и в региональном законодательстве.

В январе 2021 года депутаты Думы Ставропольского края поддержали внесенный губернатором региона проект закона об изменении расчета ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. С принятием закона произведен перерасчет. Для отдельных категорий ставропольских семей ежемесячная выплата увеличилась в два раза.

Минимальный размер выплаты остался равным 50 процентам (5310 рублей) прожиточного минимума для детей в крае. Семьям, чей доход с учетом выплаты остается ниже прожиточного минимума, сумма будет назначаться в размере 75 процентов (7965 рублей) или 100 процентов (10 621 рубль).

Социальный контракт становится доступнее. В 2021 году в бюджете Ставропольского края предусмотрено более 630 миллионов рублей на реализацию программы соцконтрактов. Это дает возможность семье или одинокому человеку, находящимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть кризис и выйти на траекторию самообеспечения.

Раньше заключить такой контракт можно было только один раз в пять лет. Зачастую этого недостаточно, чтобы семья смогла окончательно выйти из трудного положения.

В мае 2021 года Дума Ставропольского края приняла изменения в закон "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае", который отменяет установленную периодичность и расширяет возможности оказания поддержки в рамках социального контракта.

Создание благоприятного делового климата и поддержка предпринимательства всегда находятся в приоритете для властей края.

Снижена ставка по патентной системе налогообложения. В январе 2021 года депутаты регионального парламента поддержали предложенный губернатором края законопроект "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О патентной системе налогообложения". Принятый закон существенно снизил налоговую нагрузку на предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения после отмены в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Совокупность мер, которые отражены в законопроекте, позволила снизить налоговую нагрузку на бизнесменов, занятых практически всеми видами деятельности, и создать им оптимальные условия для ведения дальнейшей предпринимательской деятельности на Ставрополье.

В результате только за первый квартал 2021 года более 15 тысяч предпринимателей выбрали этот вид налогообложения, что в три раза выше показателей 2020 года. Впервые выписано и переоформлено более 1800 патентов.

Упрощена процедура вхождения резидентов в региональные парки. Изменения, внесенные в краевой закон "О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках", позволяют увеличить число потенциальных резидентов и привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.

Теперь резидентом регпарка может стать предприятие, имеющее регистрацию на любой территории края, а не только в том муниципалитете, где расположен региональный парк. Кроме того, депутаты уточнили условия применения инвесторами, реализующими в крае особо значимые инвестпроекты, пониженных ставок по налогу на прибыль.

В текущем году Дума Ставропольского края приняла законы, направленные на развитие отдельных отраслей АПК одного из ключевых сельскохозяйственных регионов страны.

Ставропольские виноградари получили господдержку. Базовый закон "О некоторых вопросах в области виноградарства и виноделия в Ставропольском крае" поддержан депутатами на февральском заседании регионального парламента. В соответствии с принятым законом господдержка предоставляется только тем субъектам, которые производят продукцию из винограда, выращенного на территории края.

Новый базовый закон позволит поддержать организации и предприятия региона, увеличить объемы переработки и повысить конкурентоспособность ставропольской продукции.

Развитие личных подсобных хозяйств. Изменения в закон "О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае" открывают новые возможности для владельцев личных подсобных хозяйств. Эксперимент с закладкой суперинтенсивных садов в ЛПХ, который проводился на территории края в 2018 году, был признан успешным и сегодня распространяется на всей территории Ставропольского края.

С принятием закона претендовать на получение грантов в размере 400 тысяч рублей на закладку суперинтенсивных садов с капельным орошением теперь могут владельцы ЛПХ во всех муниципальных и городских округах края, включая город Невинномысск.

В 2021 году в бюджете Ставропольского края предусмотрено более 630 миллионов рублей на реализацию программы соцконтрактов

Комплексному развитию территорий, созданию комфортных условий для жизни земляков депутаты Думы Ставрополья уделяют особое внимание.

Возможности для реализации инициативных проектов. Краевой закон "О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае" законодательно закрепил право жителей региона определять приоритетные направления расходования средств местного бюджета, предлагать объекты на конкурсный отбор и осуществлять общественный контроль над реализацией проектов в различных сферах.

В текущем году на реализацию инициативных проектов в муниципалитетах края из регионального бюджета Ставрополья выделено 400 миллионов рублей. Это позволит реализовать порядка 300 проектов в городских и муниципальных округах Ставропольского края.

Также законодательно закреплены новые формы выявления мнения граждан при обсуждении приоритетных проектов: онлайн-голосование, подомовой обход, анкетирование и т. д.

Дополнительное финансирование дорожного фонда. В феврале Дума Ставропольского края приняла поправки в бюджет 2021 года. С учетом изменений дорожный фонд региона увеличен на 973 миллиона рублей и составляет более 11 миллиардов 310 миллионов рублей.

Свыше 50 процентов суммы (548 миллионов рублей) предназначены на субсидии муниципалитетам на строительство и реконструкцию местных дорог. 211,9 миллиона рублей будут направлены на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) местных дорог городских округов в границах Кавказских Минеральных Вод.

Продление срока погашения бюджетных кредитов. На апрельском заседании региональной Думы принят закон, в соответствии с которым расширяются возможности для продления периода погашения регионом бюджетных кредитов. Документ подготовлен в связи с изменениями в постановление правительства РФ о реструктуризации бюджетных кредитов.

Закон дает возможность продлить период погашения бюджетного кредита в том случае, если высвобождаемые в 2021 году средства, которые ранее планировались для его погашения, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, на противодействие распространению коронавирусной инфекции, на компенсацию выпадающих доходов, а также на реализацию нацпроектов.

Комментарий

Геннадий Ягубов, председатель Думы Ставропольского края:

- Ситуация, сложившаяся в 2020 году, конечно, заставила пересмотреть приоритеты с учетом реальной обстановки и угроз коронавирусной инфекции. Однако пандемия не должна стать препятствием для дальнейшего развития.

Сегодня перед регионами стоят новые задачи, которые определил президент России. Глава государства подчеркнул важность участия законодателей в реализации программ, отмеченных в Послании к Федеральному Собранию. Поэтому мы должны обеспечить эффективное законодательное сопровождение предложенных инициатив на региональном уровне и депутатский контроль за ходом их реализации.

Президент дал нам конкретный план действий по всем приоритетным направлениям. И сегодня, чтобы эффективно решить все задачи, региональным и федеральным органам власти важно работать в одной команде.

Плюс льготы

Краевая Дума поддержала инициативы федеральных депутатов. В числе новых законодательных предложений - 100-процентная оплата больничных листов родителям дошкольников, увеличение размера пособия беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и введение ежемесячного пособия для семей с детьми от восьми до 16 лет. Соответствующее постановление за подписью председателя регионального парламента Геннадия Ягубова направлено в Госдуму.