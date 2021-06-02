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02.06.2021 13:07

Спикер Думы Ставрополья рассказал об особенностях законотворческой работы в крае

Текст: Виктория Королева (Ставропольский край)
Одна из главных задач, которая стоит перед депутатами всех уровней власти, - повышение качества законотворчества. Эта работа ведется в рамках комитетов и фракций на федеральном и региональных уровнях. Об особенностях законотворческой работы в Ставропольском крае рассказывает председатель регионального парламента Геннадий Ягубов.
Геннадий Ягубов: Отличием действующего созыва Думы является большое количество консультативных органов, работающих при краевом парламенте. Фото: Олег Сергеев Геннадий Ягубов: Отличием действующего созыва Думы является большое количество консультативных органов, работающих при краевом парламенте. Фото: Олег Сергеев
Геннадий Ягубов: Отличием действующего созыва Думы является большое количество консультативных органов, работающих при краевом парламенте. Фото: Олег Сергеев

Геннадий Владимирович, вы работаете в Думе Ставропольского края не первый созыв. Прослеживается ли, на ваш взгляд, какая-либо динамика в подходе к законотворческой деятельности?

Геннадий Ягубов: Думаю, что да. Законов сегодня принимается на порядок больше, чем, к примеру, десять лет назад. Это огромный пласт работы, которая требует высокого профессионализма.

Я убежден: чтобы повысить эффективность законотворческой деятельности, нужно выйти за рамки исключительно парламентской работы, расширить круг заинтересованных и вовлеченных в этот процесс людей. Поэтому отличием действующего созыва Думы является большое количество консультативных органов, работающих при краевом парламенте. Мы приглашаем их к обсуждению, нам важны оценки и предложения. Благодаря такому общению определяем, как бьется общественный пульс.

У нас действуют Совет старейшин, Молодежный парламент, Совет молодых депутатов, Совет непарламентских партий, Совет законодателей Ставропольского края.

Какая основная задача подобных советов?

Геннадий Ягубов: Это - совершенствование законодательства. Например, идея создать Совет законодателей - консультативно-совещательный орган, который объединил бы муниципальных, краевых и федеральных депутатов, появилась в начале работы шестого созыва краевой Думы. Целью было повысить эффективность взаимодействия, что, в свою очередь, положительно отразилось на качестве законодательных инициатив.

Получилось?

Геннадий Ягубов: Сегодня Совет законодателей Ставропольского края успешно функционирует. У коллег из муниципалитетов есть возможность задать вопросы краевым и федеральным депутатам, обсудить с министрами и руководителями ведомств реализацию программ и проектов, получить консультативную помощь, поделиться собственными успешными практиками и внести предложения для работы на более высоком уровне.

Каким образом формируется повестка?

Геннадий Ягубов: Повестку диктует время и запрос со стороны муниципалитетов. Именно поэтому каждый раз разговор получается содержательным, а зачастую острым.

К примеру, на первом заседании в 2017 году мы обсуждали начало эксперимента и принятие закона о курортном сборе в городах КМВ. Тогда представители городов-участников обозначили ряд проблемных вопросов, которые были учтены в работе над законопроектом.

Темой последнего заседания стал закон об инициативном бюджетировании. Говорили об эффективности реализации программы поддержки местных инициатив, о дополнительных формах выявления мнения граждан, о специфике организации работы в сельских населенных пунктах и крупных городах.

Еще одним важным вопросом стала актуализация нормативной базы на местах после завершения в крае муниципальной реформы. Этот вопрос был проработан совместно с прокуратурой края. Качественная нормативная база на уровне муниципалитетов - это залог успешной реализации проектов и программ.

Молодежный парламент при Думе работает уже не первый год. Нужно ли продолжать традицию?

Геннадий Ягубов: Обязательно! Сегодня во всех сферах, и в том числе в политике, востребованы высокообразованные, компетентные и, главное, неравнодушные люди. Здесь я вижу большой потенциал. В шестом созыве Думы впервые две инициативы молодых парламентариев стали краевыми законами: установлен правовой статус субъектов молодежного предпринимательства и наделены новыми полномочиями консультативные советы при регпарках. Это свидетельство профессионального роста.

В какой сфере вы видите дальнейшее участие молодых парламентариев?

Геннадий Ягубов: В 2020 году произошло обновление федерального законодательства в области молодежной политики. У ставропольцев уже есть свои предложения - включить в перечень основных направлений содействие волонтерскому движению и добровольчеству, развитие института наставничества, противодействие экстремизму и другие. Все законодательные предложения пройдут правовую экспертизу, и по ним будет проведена работа совместно с депутатами Думы Ставропольского края.

Но при Думе существует еще и Совет молодых депутатов?

Геннадий Ягубов: Этот Совет объединяет уже состоявшихся законодателей, молодых, инициативных людей со свежим взглядом и новыми идеями, которые прошли выборы и представляют интересы своих избирателей на территориях края.

С 2017 года молодые депутаты совместно с Думой и правительством Ставрополья реализуют образовательно-просветительский проект "Школа парламентаризма", где региональные и федеральные эксперты делятся знаниями и опытом.

Сегодня работа ставропольского Совета молодых депутатов выходит на качественно новый уровень. Наши ребята предложили объединить молодых законодателей СКФО. Очередное общее собрание Совета состоится в начале июня с участием представителей республик. Думаю, что это перспективная идея, которая будет способствовать развитию парламентаризма на Северном Кавказе.

Изучение опыта других регионов - это ведь тоже возможность для развития законотворчества?

Геннадий Ягубов: Безусловно. У межпарламентского взаимодействия огромный потенциал для повышения эффективности законотворческой работы. Совместная работа с депутатами из других субъектов позволяет качественно прорабатывать законопроекты и представлять на федеральном уровне консолидированное мнение регионов, отстаивать интересы жителей регионов. А участие широкого круга экспертов и общественников позволяет более детально изучать вопросы. Недавний пример - принятие закона о новой памятной дате: девятое октября - День победы советских войск в Битве за Кавказ. Комплексный подход к работе над законодательной инициативой обеспечил подготовку качественного документа, который был поддержан федеральными коллегами.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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