В Чечне имамы будут лично обходить местных жителей и призывать их сделать прививки от коронавируса. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

На очередном совещании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 он признался, что недоволен ходом вакцинации в регионе. И действительно, республики Северного Кавказа оказались здесь в аутсайдерах. Меньше других, по две прививки от коронавируса, получили жители в Кабардино-Балкарии (2,80 процента от общего числа населения), Чечне (3,01) и Северной Осетии (3,94).

- Мы не исключаем вероятность третьей волны заболеваемости, поэтому призываем население вакцинироваться. Но находятся "горе-эксперты", которые препятствуют проведению прививочной кампании, распространяя в соцсетях некие теории заговора вокруг вакцин, - сказал Кадыров.

В конце мая в каждом районе республики создали комиссии, в которые вошли представители духовенства. Они будут буквально поадресно обходить жителей Чечни.

На инициативу уже отреагировали в Духовном управлении мусульман ЧР. Так, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев заявил о своей поддержке главы региона и напомнил, что совершение священного хаджа будет невозможно без проведения вакцинации.

Более того, он сообщил о том, что Совет ученых при Муфтияте Чеченской Республики вынес решение о необходимости проведения вакцинации.

- Мы помним время, когда сидели на карантине - не могли должным образом хоронить своих родных, и наша обязанность - оберегать свой народ от новой волны инфекции. Многие страны просят Россию прислать им препараты от вируса, а мы получаем их бесплатно, поэтому очень важно вести разъяснительную деятельность во всех мечетях и на сходах граждан, - заявил Межиев.

К слову, обязательную вакцинацию в Чечне вводить не намерены, хотя после заявления Кадырова об этом начали ходить слухи. Глава региона отдельно подчеркнул, что делать прививку или нет будет исключительно добровольным решением.

Мнение

Борис Титоренко, эксперт общества "Медицина против суеверий":

- В регионах Северного Кавказа сохранился религиозный уклад общества. А это значит, что многие новшества, в том числе в области здравоохранения, могут вначале восприниматься, что называется, в штыки. В такой среде лучше распространяются слухи и конспирологические теории, а увещевание властей часто имеет противоположный эффект. Люди еще больше убеждаются в своей правоте. Поэтому один из самых действенных шагов - привлечение представителей духовенства. Слово наставника часто имеет значительно больший вес, чем предостережения властей.

Между тем

К духовному управлению мусульман присоединилась и Махачкалинская и Грозненская епархия. Так, архиепископ Варлаам прошел вакцинацию от коронавируса и призвал прихожан последовать его примеру.

- Я сделал антикоронавирусную прививку для того, чтобы сохранить свое здоровье и подать пример всем остальным, ведь мы должны быть ответственны за жизнь других людей. Считаю это своим гражданским долгом. Знаю о множестве разных опасений по этому поводу, часто вычитанных из интернета, но моя жизненная позиция всегда такая: Бог нам дал врачей и, когда мы идем к доктору, мы на самом деле через доктора обращаемся к Богу, поэтому надо с верой и благодарением вакцинироваться, чтобы самих себя обезопасить и не подвергать опасности тех людей, с которыми мы общаемся, - сказал архиепископ.