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02.06.2021 14:33
Рубрика: Общество

И в огне не горят

В Дагестане наладили производство скамеек и беседок из отходов
Текст: Тимур Алиев, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 120(8471)
В Дагестане из утилизированного полиэтилена и пластика начато изготовление уличных скамеек, урн, элементов для игровых площадок и других предметов.
Скамейки удобны и эстетичны, и никто не догадывается, из какого сора они сделаны. Фото: Экозавод "Умная среда" Скамейки удобны и эстетичны, и никто не догадывается, из какого сора они сделаны. Фото: Экозавод "Умная среда"
Скамейки удобны и эстетичны, и никто не догадывается, из какого сора они сделаны. Фото: Экозавод "Умная среда"

Первый в республике экозавод "Умная Среда" открылся в Кизилюрте. Руководителя предприятия Абдулгафура Насрулаева на это побудила ситуация в регионе - некогда чистейшие горные реки превратились в скопище пластиковых отходов.

Фото: GettyImages
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"Ежегодно в России производится семь миллионов тонн пластика. Один пакет используется в среднем 25 минут и отправляется в мусорное ведро после первого применения. Период разложения пластика - от ста до тысячи лет. В России перерабатывается только три процента изделий из пластмассы.

Цель нашего производства - очистить планету от загрязнения, переработав пластик, дать ему вторую жизнь, превратив в стильное и нужное для людей изделие. И, кроме того, уберечь деревья от вырубки", - рассказывает Абдулгафур Насрулаев.

Существующую технологию переработки пластика пришлось приспособить для местного сырья. Необходимое оборудование закупили на свои деньги в Санкт-Петербурге.

Технология состоит в следующем. Полиэтилен и пластик перемешиваются под нагревом с песком, при этом они не горят, а плавятся. После этого сформировавшаяся масса прессуется и остывает в течение суток. Причем ей можно придать любую форму. В качестве сырья используют полиэтиленовые пакеты, стретч-пленку, пластиковые канистры. Пока не идут в производство пластиковые бутылки из-под воды.

"Пластиковая бутылка моментально горит, это очень вредно для людей на производстве. Их не используем, берем только крышки, которые безвредны", - поясняет Абдулгафур Насрулаев.

По словам предпринимателя, проблем с поставками сырья нет. На изготовление одной скамейки уходит около пяти тысяч медицинских бахил, которые выбрасываются в медучреждениях, или столько же полиэтиленовых пакетов. Целлофановые пакеты стали настоящим бичом в республике. Ветер их сдувает с мусорных баков, они разлетаются, оставаясь потом висеть на деревьях. В качестве экспериментальных образцов уже изготовлены скамейки, урны для мусора, кашпо для цветов, навесы, беседки, шезлонги.

Фото: Максим Федоров/ТАСС
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Как говорит автор проекта, обычные деревянные скамейки минимум через год надо красить заново, они часто ломаются, нередко их воруют. Изготовленные из полимерно-песчаного композита не ломаются и не горят.

"Например, взять деревянную песочницу. Древесина обладает повышенной чувствительностью к влаге, она начинает раздуваться, гнить, а это чревато плесенью. Нашей песочнице это не грозит", - говорит Насрулаев.

Первые изделия только получают "путевку в жизнь". Сотрудники экозавода надеются, что их продукция в скором времени украсит город.

Тем временем

В Волгоградской области в течение года установят около 300 фандоматов. Это автоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары. Обычно человек, сдавший мусор на переработку, получает какое-то вознаграждение: скидочные баллы или денежную сумму.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что фандоматы установят в торговых центрах, супермаркетах, парках отдыха и других местах массового пребывания людей. Производители устройств будут местные. С ними уже договорились, что в аппаратах предусмотрят бонусную систему. По всей России выбрано 20 пилотных регионов, где планируют установить 10 тысяч фандоматов.

В Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районе Волгограда до 2024 года предстоит еще ликвидировать три свалки, которые в документах обтекаемо обозначены как объекты накопленного экологического вреда. Их общая площадь - 70 гектаров, там лежит 2,5 миллиона кубометров отходов. А для раздельного сбора мусора в пяти районах города установят 2714 контейнеров. Бумагу, пластик и стекло затем будут направлять на вторичную переработку.

В Центральной России озаботились проблемой "чужих" отходов
В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан ЮФО Волгоградская область "Мусорная" реформа

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