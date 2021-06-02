В Дагестане из утилизированного полиэтилена и пластика начато изготовление уличных скамеек, урн, элементов для игровых площадок и других предметов.

Скамейки удобны и эстетичны, и никто не догадывается, из какого сора они сделаны. Фото: Экозавод "Умная среда"

Первый в республике экозавод "Умная Среда" открылся в Кизилюрте. Руководителя предприятия Абдулгафура Насрулаева на это побудила ситуация в регионе - некогда чистейшие горные реки превратились в скопище пластиковых отходов.

"Ежегодно в России производится семь миллионов тонн пластика. Один пакет используется в среднем 25 минут и отправляется в мусорное ведро после первого применения. Период разложения пластика - от ста до тысячи лет. В России перерабатывается только три процента изделий из пластмассы.

Цель нашего производства - очистить планету от загрязнения, переработав пластик, дать ему вторую жизнь, превратив в стильное и нужное для людей изделие. И, кроме того, уберечь деревья от вырубки", - рассказывает Абдулгафур Насрулаев.

Существующую технологию переработки пластика пришлось приспособить для местного сырья. Необходимое оборудование закупили на свои деньги в Санкт-Петербурге.

Технология состоит в следующем. Полиэтилен и пластик перемешиваются под нагревом с песком, при этом они не горят, а плавятся. После этого сформировавшаяся масса прессуется и остывает в течение суток. Причем ей можно придать любую форму. В качестве сырья используют полиэтиленовые пакеты, стретч-пленку, пластиковые канистры. Пока не идут в производство пластиковые бутылки из-под воды.

"Пластиковая бутылка моментально горит, это очень вредно для людей на производстве. Их не используем, берем только крышки, которые безвредны", - поясняет Абдулгафур Насрулаев.

По словам предпринимателя, проблем с поставками сырья нет. На изготовление одной скамейки уходит около пяти тысяч медицинских бахил, которые выбрасываются в медучреждениях, или столько же полиэтиленовых пакетов. Целлофановые пакеты стали настоящим бичом в республике. Ветер их сдувает с мусорных баков, они разлетаются, оставаясь потом висеть на деревьях. В качестве экспериментальных образцов уже изготовлены скамейки, урны для мусора, кашпо для цветов, навесы, беседки, шезлонги.

Как говорит автор проекта, обычные деревянные скамейки минимум через год надо красить заново, они часто ломаются, нередко их воруют. Изготовленные из полимерно-песчаного композита не ломаются и не горят.

"Например, взять деревянную песочницу. Древесина обладает повышенной чувствительностью к влаге, она начинает раздуваться, гнить, а это чревато плесенью. Нашей песочнице это не грозит", - говорит Насрулаев.

Первые изделия только получают "путевку в жизнь". Сотрудники экозавода надеются, что их продукция в скором времени украсит город.

Тем временем

В Волгоградской области в течение года установят около 300 фандоматов. Это автоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары. Обычно человек, сдавший мусор на переработку, получает какое-то вознаграждение: скидочные баллы или денежную сумму.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что фандоматы установят в торговых центрах, супермаркетах, парках отдыха и других местах массового пребывания людей. Производители устройств будут местные. С ними уже договорились, что в аппаратах предусмотрят бонусную систему. По всей России выбрано 20 пилотных регионов, где планируют установить 10 тысяч фандоматов.

В Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районе Волгограда до 2024 года предстоит еще ликвидировать три свалки, которые в документах обтекаемо обозначены как объекты накопленного экологического вреда. Их общая площадь - 70 гектаров, там лежит 2,5 миллиона кубометров отходов. А для раздельного сбора мусора в пяти районах города установят 2714 контейнеров. Бумагу, пластик и стекло затем будут направлять на вторичную переработку.