Житель Ингушетии ранил двух человек, искавших в его машине наркотики

В Ингушетии местный житель ранил из травматического оружия двух человек, решивших досмотреть его автомобиль на предмет хранения в нем наркотических средств. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в городе Малгобек первого июня около десяти часов вечера на улице Физкультурной. 40-летний житель города и 29-летний житель села Сагопши решили досмотреть автомашину Lada Priora, заподозрив, что в ней есть наркотики.

Чтобы не допустить этого, водитель машины начал стрелять в них из травматического пистолета. Пострадавшие получили ранения средней тяжести и госпитализированы в Малгобекскую больницу.

Стрелявший задержан. Проводится проверка.