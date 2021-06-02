Эксперты "Сбера" назвали цену школьного выпускного бала

Сколько потратят родители выпускников на школьный бал, подсчитали аналитики сервисов "Сбера". Наряд, прическа, фуршет, фотосессия - в среднем по стране на это нужно приберечь около десяти тысяч рублей. Для девушек красивый праздник обойдется дороже.

Расходы на организационную часть оценили по данным сервиса "СберУслуги", на продукты и готовые блюда - по базе "СберМаркета". Поскольку подготовка к выпускному (бронирование залов и прочие хлопоты) начинается загодя, учитывались цены по России с января по май 2021 года. Аналитики составили условный список трат на выпускной для 70 человек - поскольку банкет часто устраивают для нескольких классов - и затем вычислили примерную сумму на одного школьника.

В бюджет включили расходы на фуршет, аренду платья или костюма, макияж и укладку (для девушек) или стрижку (для юношей), услуги диджея и ведущего, фото- и видеосъемку, а также аренду помещения.

Итого: на выпускной дочери уйдет 10 196 рублей, сына - 9 396. В столичных городах цены ожидаемо выше: петербургским родителям нужно приготовить около 10,5 тысячи, москвичам - 12.

Фуршетная часть вечера, по расчетам "СберМаркета", в среднем по России будет стоить 1 819 рублей на человека (в Санкт-Петербурге - 1 928, в Москве - 2 151). В меню: холодные закуски - канапе, тарталетки с красной икрой, нарезки разного вида мяса и сырная тарелка, порционные салаты - "Цезарь" и "Греческий", одно горячее блюдо - запеченная курица и картофель, фруктовая тарелка, торт, пирожные, печенье и безалкогольные напитки.

Операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская добавила, что команду для праздника из мастеров-индивидуалов сегодня можно собрать буквально за час.