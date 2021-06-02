По итогам 2020 года Архангельская область стала лидером по выпуску продукции глубокой переработки древесины в СЗФО.

Поморье производит основные объемы пиломатериалов, пеллет - топливных гранул, а также целлюлозы, бумаги и картона. Даже в непростое время, когда экономике пришлось держать удар пандемии, варка целлюлозы увеличилась на десять процентов, а выпуск картона - на 20 процентов. Специалисты отмечают, что устойчивый рост деревообработки во многом связан с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов, которые берут на себя предприятия региона.

Дорогостоящие проекты направлены на создание и реконструкцию мощностей по глубокой переработке древесины. Область уже отказалась от вывоза необработанного леса-кругляка (по стране такой запрет заработает только в 2022 году), в приоритете - выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. А для этого нужна модернизация производства, на технике времен первых пятилеток дальше производства дров не продвинуться.

Сейчас в Поморье реализуются четыре "лесных" приоритетных инвестпроекта с общим плановым объемом инвестиций 49,7 миллиарда рублей. Среди них - строительство крупнейшего в России лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в селе Карпогоры Пинежского района. На нем будут выпускать по 930 тысяч кубометров пиломатериалов и 600 тысяч тонн пеллет в год. Современное производство заработает к концу 2023 года, инвестиции в масштабный проект составят более 28 миллиардов рублей.

В поселке Плесецк в этом году открылся новый лесопильный завод - с него начался инвестпроект по созданию перерабатывающего производства полного цикла. В масштабах страны он невелик, но для Плесецкого района, который живет лесом, очень важен. В течение двух лет запустят еще пеллетное производство, построят цех глубокой переработки и котельную на биотопливе, которая будет обслуживать не только предприятие, но и поселок. Район получит 450 миллионов рублей инвестиций и 150 новых рабочих мест.

Инвестпроекты зачастую предусматривают строительство социальных объектов и дорог, что выгодно жителям близлежащих городов и сел

Но судить о значимости инвестиций в ЛПК лучше всего по уже завершенным проектам.

- По итогам реализованных инвестиционных проектов в области освоения лесов на конец 2020 года в регионе было создано 6700 новых рабочих мест. За период их реализации предприятия-инвесторы заплатили в областной бюджет около 21 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Модернизация производства в рамках инвестпроектов благоприятно сказывается и на окружающей среде. С их помощью предприятия сокращают вредные выбросы. Так, в 2020 году Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат завершил приоритетный инвестпроект по реконструкции производства картона. Его реализация продолжалась 12 лет, инвестиции составили 18,8 миллиарда рублей. В результате комбинат не только увеличил выпуск продукции, но и снизил негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, инвестпроекты зачастую предусматривают строительство социальных объектов, дорог и прочей инфраструктуры. Так что положительный эффект от финансовых вложений в производство могут почувствовать на себе и жители близлежащих городов и сел.

Немало инвестпроектов в области освоения лесов успешно реализуется в соседней Вологодской области. Регион также раньше многих перестал вывозить кругляк и увеличил долю переработки древесины с 65 до 75 процентов. С помощью инвестиций на Вологодчине рассчитывают осваивать новые виды продукции из древесины.

Однако без проблем не обходится. Как правило, приоритетные инвестпроекты реализуют крупные производства. Между тем только в лесах Поморья работают около 600 малых предприятий и более 1400 индивидуальных предпринимателей. Им сложно получить льготную лесосеку под масштабные инвестпроекты. Чтобы исправить ситуацию, несколько лет назад в регионе решили объединить "малышей" в лесной технопарк. Но они не смогли справиться с задачей, и от проекта пришлось отказаться. Поскольку малому бизнесу по-прежнему не хватает леса, теперь в области ищут другие пути решения проблемы. Например, рассматривается возможность перераспределения в его пользу муниципальной лесосеки, которая не используется сполна.

Кстати

Продолжается модернизация целлюлозно-бумажного производства в городе Коряжме Архангельской области. Проект с плановым объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей будет завершен уже в этом году. Его реализует совместное предприятие, совладельцем которого является компания International Paper - крупнейший производитель офисной бумаги. В модернизацию собственного комбината в Светогорске Ленинградской области компания вложила уже более 750 миллионов долларов США.