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02.06.2021 21:14
Рубрика: Власть

Качество проверят

Ленинградская область будет сопровождать объекты нацпроектов после их реализации
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Проектный офис Ленинградской области вводит систему постпроектного мониторинга для уже реализованных мероприятий в рамках региональных национальных проектов. Главная задача - определить уровень удовлетворенности граждан качеством реализованных мероприятий.
Проекты позволят построить много нового жилья. Фото: РИА Новости www.ria.ru Проекты позволят построить много нового жилья. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Проекты позволят построить много нового жилья. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как отмечают в правительстве Ленинградской области, мнение граждан выясняют благодаря сбору мнений жителей через интернет-платформы, а также посредством регулярного визуального мониторинга самих объектов.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Ленобласть "включает" нацпроекты на максимум эффективности

- Постпроектное сопровождение - это мировой тренд в проектном управлении, - говорит управляющий партнер ГК "Проектная ПРАКТИКА" Юрий Ким. По словам эксперта, сейчас в проектном менеджменте формируется полноценная научная дисциплина, которая изучает управление изменениями.

- Сейчас проектное управление прочно вошло в нашу жизнь. Но все понимают, что просто построить дом или сдать детский сад недостаточно. Важно, чтобы объект функционировал, чтобы им пользовались, чтобы он был безопасен. Управлять изменениями не менее важно, чем управлять самим проектом. Когда оба этих этапа присутствуют, с большой вероятностью проект получится успешным, - отмечает Юрий Ким.

Проекты, которые реализуются в регионе, простыми не назовешь. Подавляющее большинство из них имеет конкретную социальную направленность. Например, на мероприятия нацпроекта "Жилье и городская среда" было в прошлом году направлено 5,3 миллиарда рублей. На эти деньги из ветхого и аварийного жилья были расселены 1577 человек, для них было куплено 24,6 тысячи квадратных метров недвижимости в новостройках. Реализацию всех национальных проектов в регионе координирует проектный офис региона. Он был создан пять лет назад в качестве эксперимента. Очень быстро новая структура доказала свою эффективность.

Благодаря созданию проектного офиса региона задачи стали реализовываться на 15-20 процентов быстрее, а время проектных работ сократилось на 18 процентов

Благодаря его внедрению поставленные задачи стали реализовываться на 15-20 процентов быстрее, а время проектных работ сократилось на 18 процентов. В рамках исполнения бюджета стало выполняться на 28 процентов больше проектов.

Эффективность достигается за счет использования принципиально иных типов менеджмента, а также благодаря жесткому контролю за каждым этапом реализации мероприятий. Сердце проектного офиса - информационная система управления проектами (ИСУП), она позволяет в электронном виде создавать, редактировать, хранить, архивировать, анализировать, проверять документы по проекту. Система существенно облегчает работу участников проекта, самостоятельно выстраивая диаграмму Ганта, напоминая о наступлении контрольных точек, формируя автоматические отчеты по проекту к нужной дате. Также программа дает полную аналитическую информацию о состоянии портфеля проектов.

Центральный проектный офис внедрил систему работы с рисками проектов. Примечательно, что риск-ориенти­рован­ный подход начинает применяться даже не на этапе строительства объекта, а еще при формировании паспорта проекта, что позволяет изначально не допустить влияния многих негативных факторов. К слову, благодаря успешному управлению рисками в прошлом году, в пандемию, степень реализации проектов достигла 98 процентов. Хотя, конечно, как признаются сотрудники самого проектного офиса, такого развития событий изначально при планировании мероприятий несколько лет назад никто ожидать не мог.

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Ленинградская область первой в стране ввела "проектное сито". Во внимание берется не менее десяти критериев, которые показывают, как реализация проекта влияет на социально-экономическое развитие территории. В частности, оценивается управленческий уровень, бюджет проекта, наличие ГЧП, федерального софинансирования, межведомственного взаимодействия. Эта система позволила региону избежать системных ошибок и чрезмерных трат, ведь все проекты, которые реализуются на уровне области, ранее уже подтвердили свою эффективность.

Сейчас такую практику взяли на вооружение и другие регионы. В Ленобласти идут дальше. В регионе начали реализовывать портфельное управление группами проектов. Принципы проектного управления стали применяться и на муниципальном уровне.

Дословно

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

- Наш регион в проектном управлении был одним из пионеров. И к началу реализации национальных проектов мы подошли с уже работающей системой управления проектами. За пять лет портфель приоритетных проектов Ленинградской области насчитывает более 30 проектов и программ. Часть из них уже реализованы, другие находятся в активной стадии. В рамках национальных проектов реализуются 45 региональных проектов, которые находятся на особом контроле. Отдельного внимания требует ход строительства объектов в рамках нацпроектов, поскольку именно со стройкой связаны основные риски. И благодаря механизму проектного управления нам удается эти риски свести к минимуму.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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