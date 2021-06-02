Малым проектам в сфере ГЧП не хватает "коробочных" решений

Подавляющее большинство проектов государственно-частного партнерства реализуются на муниципальном уровне. Это ремонт сетей или установка "умных" инженерных систем в общественных зданиях. Однако для таких проектов очень сложно оформить документацию из-за полного отсутствия "трафаретов", шаблонных схем, которые можно было использовать в заявках.

Как говорит председатель регионального отделения "Деловой России" в Петербурге Дмитрий Панов, безусловно, при реализации проекта ВСМ или широтного скоростного диаметра никакие шаблоны невозможны - уникальные проекты требуют уникальных решений и специально разработанной под них документации. Но нет шаблонов и для типовых объектов, например детских садов.

- Если бы такие трафареты появились, они бы серьезно упростили жизнь при реализации проектов ГЧП по социальным объектам, ЖКХ или транспорту. Постепенно ситуация меняется, например, мы с Центробанком добились, чтобы по проектному финансированию инвестор мог предоставлять в банки унифицированную форму заявки, - приводит пример Панов и подчеркивает: - Если бы шаблоны были допустимы на этапе сбора других документов, это серьезно упростило бы жизнь как инвесторам, так и банкам и позволило бы чаще применять ГЧП для типовых относительно недорогих социальных и инфраструктурных объектов.

Банки к ГЧП, особенно к небольшим проектам, относятся настороженно. По данным Национального центра ГЧП, более чем из 4,5 тысячи проектов ГЧП и концессий, реализуемых в целом по стране, лишь в 200 случаях применяется проектное финансирование. Чаще всего компании привлекают собственные средства или обращаются к стандартным коммерческим займам.

Сейчас в регионах Северо-Запада общая цена реализуемых проектов в сфере ГЧП составляет 571 миллиард рублей. Это средний показатель, для сравнения: в Уральском федеральном округе эта сумма составляет 538 миллиардов, в ПФО - 512. Объем привлеченных инвестиций на душу населения в СЗФО, по данным Национального совета в области ГЧП, в 2019-2020 годах составил 8875 рублей, что значительно больше, чем на Урале (4571 рубль), но меньше, чем в ПФО (11 880 рублей).

Причем 85 процентов от всех проектов ГЧП относится к муниципальному уровню, однако, несмотря на большое количество объектов, на них приходится лишь 15 процентов от общего объема инвестиций. Самые большие цифры по ГЧП дают "стройки века", например, в Петербурге наиболее масштабными проектами в этой сфере обещают стать проекты высокоскоростной железнодорожной магистрали и широтного скоростного диаметра.

Более чем из 4,5 тысячи проектов ГЧП и концессий, реализуемых в целом по стране, лишь в 200 из них применяется проектное финансирование

Но помимо больших строек, ГЧП с успехом может применяться, например, при строительстве социальных объектов: школ, детсадов, поликлиник. По ГЧП можно модернизировать котельные, проводить мероприятия по энергосбережению. И такая практика с успехом применяется во многих регионах. Прошлый год для отрасли был не показательным, но, например, в 2019-м, по данным платформы "РОСИНФРА", по всей стране реализовывалось 2769 проектов по ГЧП в области коммунальной инфраструктуры. Из них в регионах СЗФО оказался только 201 такой проект, для сравнения: в Приволжском федеральном округе их число достигло 809. Соответственно, и объем внебюджетных инвестиций в коммунальной сфере по ГЧП в СЗФО составил 49 миллиардов рублей, а в ПФО - 203 миллиарда.

Под ГЧП непросто получить банковский кредит. Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального центра ГЧП, говорит, что это связано со сложными вопросами собственности на создаваемые объекты. Финансирование по ГЧП отличается от обычного кредита с залогом. При кредите предприниматель, если он не может выполнить свои обязательства, отдает банку заложенное имущество или созданный объект, например открытый магазин. Если по ГЧП строится, например, школа и на нее в процессе строительства выделяется бюджетное финансирование, то само здание имеет обременение со стороны региона или муниципалитета, банк ее забрать не сможет. При такой схеме кредитные организации рискуют в случае краха проекта просто потерять свои деньги, поэтому они заинтересованы в гарантиях.

Обычно такой гарантией является соглашение с банком, которое подписывает регион или муниципалитет. Однако схема получения банком возмещения по таким соглашениям часто оказывается не до конца прописанной, да и местные власти нередко не готовы выступать поручителями, опасаясь финансовых претензий на случай, если что-то пойдет не так.

Ткаченко подчеркивает: в этой ситуации нет виноватых, ГЧП применяется в отраслях, которые требуют больших вложений, но не подразумевают высокой доходности, соответственно, опасения кредитных организаций понятны. Главный способ развеять сомнения кредиторов - это всесторонняя экспертиза проекта и предоставление объемного пакета документов, доказывающих серьезность инвестора.