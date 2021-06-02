Молодые писатели учредили Арктическую литературную премию

На IV Всероссийском совещании молодых литераторов была представлена Арктическая литературная премия, учрежденная Союзом писателей России и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, на литературном форуме Заполярье представляли мурманский поэт, руководитель областной организации Союза писателей России Илья Виноградов и поэт из Североморска Андрей Кулюкин.

Молодым литераторам страны была представлена Арктическая премия и программа развития литературы, разработанная мурманскими писателями совместно с властями Заполярья.

- Арктическая премия вызвала интерес и среди старшего поколения писателей во многих регионах, - подчеркнул председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

На совещании молодых литераторов впервые прошел конкурс на звание лучшего молодого писателя России. В номинациях "Поэзия" и "Проза" участвовали 27 претендентов. Илья Виноградов вошел в шорт-лист конкурса среди поэтов, а победителями стали Мария Знобищева из Тамбова и Оксана Ралкова из Челябинской области.

Справка "РГ"

В крупнейшем литературном форуме страны приняли участие около 300 молодых авторов из 57 регионов. Они были отобраны по результатам региональных форумов, которые проходили в 2020 году по всей стране от Москвы до Владивостока.