На Череповецком судостроительном заводе началось строительство первой баржи.

- Это единственное в России судно с пластиковыми крышками. На нем можно перевозить все, вплоть до опасных грузов, аналог взят из Голландии, - отмечает исполнительный директор предприятия Иван Шмойлов. - Планируем, что баржа будет спущена на воду уже в сентябре.

Создание нового предприятия по строительству современных судов - очень важный этап в жизни Череповца, ведь это шаг к развитию и диверсификации экономики города. Уже сейчас здесь работают около 50 специалистов, а в перспективе будет трудоустроено еще сто человек. Ежегодно на заводе будут выпускать до 30 судов класса "река - море".

- Это исторический день для Вологодчины - в регионе возрождается судостроение, которое ушло в небытие после распада Советского Союза, - отметил на церемонии закладки киля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Инвестора в регион привлекли четыре фактора. Во-первых, Череповец - крупный транспортный узел, выгодно расположенный в системе Волго-Балтийского водного пути. Во-вторых, инвестор получил региональные и федеральные налоговые льготы. В-третьих, помогло наше законодательство: не было бюрократических препон с предоставлением места для строительства завода. И, наконец, основной материал для производства судов - череповецкая сталь. Она отвечает всем требованиям Российского речного регистра.