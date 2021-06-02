Парламент Поморья принял ряд важных для региона законодательных инициатив

На майской сессии Архангельское областное собрание рассмотрело около сорока вопросов, касающихся всех сторон жизни северян. Это не только проекты региональных законов, но и обращения в федеральные органы власти по самым актуальным проблемам.

Депутаты областного Собрания обратились к руководителю Госдумы с предложением отложить на два года проведение государственной экологической экспертизы для арктических объектов. Фото: Пресс-служба Архангельского областного Собрания

В их числе - ситуация в строительной сфере, сложившаяся после введения обязательной экологической экспертизы для всех объектов, которые строятся в Арктической зоне РФ.

Детский сад - не комбинат

С июля 2020 года любой объект капитального строительства в АЗ РФ - индивидуальный или многоэтажный жилой дом, больница, школа, детский сад, автодорога и так далее - требует согласования проектной документации в центральном аппарате Росприроднадзора. Эта процедура может занять до полутора лет. Кроме того, она связана с дополнительными финансовыми расходами.

В Арктическую зону входят девять муниципальных образований Поморья - Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский, Онежский, Лешуконский, Пинежский и Мезенский районы, а также Новая Земля. После введения новой нормы строить что-либо на этих территориях стало гораздо сложнее.

- Безусловно, мы выступаем за сохранение природных ландшафтов Арктики, но требование о проведении государственной экологической экспертизы распространяется и на густонаселенные территории, городские агломерации, - подчеркивает председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Это серьезно затягивает сроки и влияет на стоимость строительства нового жилья, больниц, школ, культурных и спортивных объектов. При этом расходы на проведение государственной экологической экспертизы не заложены в бюджеты всех уровней. В результате могут быть нарушены планы по реализации национальных проектов в регионе.

Председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря отмечает, что новая норма, регулирующая застройку в Арктической зоне, может затормозить и процесс переселения северян из аварийного жилья, а это одна из главных задач региона. В ходе первого и второго этапов программы в Поморье построили 12 многоквартирных домов общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Получится ли сохранить темп - пока вопрос.

До 2020 года экологическую экспертизу в северных регионах, как и по всей стране, проходили только те строящиеся объекты, которые несли потенциальную опасность для окружающей среды или возводились в границах особо охраняемых природных территорий. Экологической экспертизе федерального уровня подлежали, например, крупные предприятия с большим объемом вредных выбросов в атмосферу или водную среду. А какие выбросы от жилого дома или детского садика?

Частный жилфонд раньше вообще не проходил экологическую экспертизу, а большинство капитальных объектов согласовывалось на уровне региона.

- Для нас важно не просто обсудить возникшие проблемы, но и найти пути их решения. Поэтому областное Собрание выступило с обращением в адрес руководителя Госдумы РФ: мы предложили отсрочить проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ до 1 июля 2023 года. Это позволит начать строительство уже запланированных объектов и предусмотреть финансирование на государственную экспертизу будущих строек, - пояснила Екатерина Прокопьева.

Ранее парламентарии региона поддержали законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от Архангельской области: он предлагает разрешить строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры без федеральной экологической экспертизы проектной документации. Предполагается, что перечень таких объектов установит правительство РФ. На днях Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Материалы подорожали

В ходе "правительственного часа" исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Поморья Владимир Полежаев рассказал депутатам о строительстве и капремонте объектов по областной адресной инвестиционной программе. Отвечая на вопросы парламентариев, он сообщил, что исполнительная власть также ищет пути решения проблем, с которыми столкнулась строительная отрасль региона. Это не только долгая и дорогая экспертиза, но и существенное подорожание стройматериалов.

- Правительство области направило в федеральные ведомства четыре обращения о необходимости оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы. Мы понимаем, что такое требование ведет к снижению темпов строительства не только социальных домов, но и коммерческого жилья, а объем его ввода - один из главных показателей соответствующего нацпроекта, - согласился с депутатами глава регионального минстроя.

Северянкам будет проще получить знак "Материнская слава"

Министерство также провело анализ и зафиксировало рост цен на основные стройматериалы, особенно на металлопрокат, полимеры и пиломатериалы. По этому поводу тоже направлены обращения в федеральный центр, сообщил Владимир Полежаев. Сейчас этим вопросом занимаются в правительстве РФ.

По словам Екатерины Прокопьевой, очень важно, что все ветви власти предпринимают совместные усилия по поиску вариантов, которые позволят подрядчикам, работающим на стройках региона, не обанкротиться и вовремя выполнить свои обязательства.

Мамы со знаком отличия

В Архангельской области вырастет число многодетных северянок, награжденных знаком отличия "Материнская слава". Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении в числе важных социальных инициатив.

Сейчас таким знаком награждаются женщины, которые родили, усыновили, взяли под опеку и достойно воспитывают пятерых или более несовершеннолетних детей. При этом самый младший ребенок должен достичь возраста одного года.

Знак "Материнская слава" I степени присуждается мамам десятерых детей. Выходит, что для его получения надо рожать их на протяжении семнадцати лет с интервалом между родами менее полутора лет, а это проблематично.

Чтобы исправить ситуацию, знак отличия будут вручать и женщинам, которые не только воспитывают, но уже воспитали детей. То есть награждать станут и за уже совершеннолетних детей, а их число для получения знака III степени решено уменьшить до четверых.

- Это связано с тем, что мамы четверых детей не получают финансовой поддержки, - уточнила депутат Татьяна Седунова. - Наша инициатива направлена на моральное и материальное поощрение многодетных семей.

К слову, обладательницы знака отличия "Материнская слава" I степени в Поморье получают единовременное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, II степени - 70 тысяч и III степени - 50 тысяч рублей.

Для тихих дачных вечеров

Областной "закон о тишине" распространят на дачные кооперативы и садовые товарищества.

Сегодня шуметь в ночное время в Поморье запрещено только на территории городов и сельских поселений. Но с мая по октябрь множество северян, в том числе пожилых и совсем юных, фактически живут на дачах. И по ночам им хочется спокойно спать.

- К нам поступает много обращений от дачников, которым мешают отдыхать несознательные соседи, - поясняет заместитель председателя областного Собрания Александр Дятлов. - Только в Северодвинске 60-70 тысяч человек с весны до осени проводят большую часть свободного времени на дачах. Но привлечь загородных нарушителей тишины к ответственности было невозможно, поскольку такая норма отсутствовала в законе.

Сниффинг - под запретом

Областное Собрание одобрило во втором чтении запрет на продажу несовершеннолетним продукции, которая содержит сжиженный углеводородный газ. Также запрещается ее потребление молодыми людьми и вовлечение их в этот процесс.

Среди подростков 10-17 лет получила распространение такая форма токсикомании, как сниффинг - вдыхание сжиженного углеводорода, который используется, например, в баллончиках для заправки зажигалок. Это может привести к разрушению внутренних органов и даже к летальному исходу. С 2018 года в Поморье сниффинг стал причиной смерти трех человек.

Федеральное законодательство этот вопрос не регулирует. Чтобы уберечь детей от опасной зависимости, в Поморье, как и в целом ряде других субъектов РФ, ввели региональный запрет на продажу таких товаров несовершеннолетним. За его нарушение предусмотрены штрафы - до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Депутаты приняли необходимые поправки в областной закон об административных правонарушениях в первом чтении.

Акцент

Фото: Пресс-служба Архангельского областного Собрания

Отцы-ветераны

В Поморье одинокие многодетные папы получат ветеранское звание.

До сих пор ветеранами труда Архангельской области становились многодетные матери. Теперь звание смогут получать отцы, которые в одиночку достойно воспитывают своих или усыновленных детей. Ветеранское звание дается при наличии диплома "Признательность" и по достижении пенсионного возраста. Региональный парламент принял поправки в закон "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" во втором чтении.