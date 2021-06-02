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02.06.2021 13:08
Рубрика: Общество

Петербургского блогера оштрафовали на 650 тысяч за войну с бобрами

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярный петербургский автоблогер Константин Заруцкий, известный как AcademeG, оштрафован на 649 984 рубля за результат своей войны с бобрами. Такое решение вынес Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по иску карельского Минприроды в лице Лахденпохского центрального лесничества.

Фото: iStock
Бобры погрызли кабель и оставили без интернета и связи целый город

Заруцкий сам неоднократно рассказывал о неприятностях, которые доставляют ему бобры, в своем блоге. Из-за построенной животными плотины река разлилась и практически полностью затопила участок, принадлежащий Константину. Блогер объявил войну бобрам: не убивал, но сделал все для того, чтобы прогнать их и осушить свой участок. Разрушал плотины и даже купил небольшой экскаватор, чтобы отвести воду. Ход борьбы с бобрами AcademeG освещал в соцсетях.

Однако в местном лесничестве действия Заруцкого расценили как причинение вреда лесному хозяйству. В акте осмотра, в частности, фигурируют "самовольное использование земель лесного фонда в целях строительства водных объектов на площади 131 квадратный метр" и "незаконная рубка сухостойной древесины в объеме 5,06 кубометра". Подсчитали, что лесному хозяйству нанесен вред на сумму 648 442 рубля.

Как сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в ноябре 2020 года Константину Заруцкому было предложено добровольно выплатить эту сумму. Однако претензии остались без ответа, в судебное заседание ответчик также не явился. На днях суд взыскал с Заруцкого 649 984 рубля.

В последнее время AcademeG не пишет о бобрах. Но подписчики все помнят. Недавно блогер выложил в своем Instagram шуточное руководство "Что делать при встрече с животными" - от паука до акулы. Этот пост набрал две с половиной сотни комментариев. Самый частый: "А как же бобры?".

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