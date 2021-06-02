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02.06.2021 08:55
Рубрика: Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В дачном товариществе "Урожайный" Сокольского района Вологодской области в заброшенном доме взорвался газовый баллон. Пострадали пятеро детей, сообщает ТАСС со ссылкой на областную Единую дежурно-диспетчерскую службу.

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Детям 13-14 лет, они госпитализированы. По предварительным данным, по меньшей мере двое пострадавших в реанимации.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Уже известно, что сразу после взрыва здание загорелось. Пожар заметил работник порта, находившегося на другом берегу реки Сухона.

Мужчина обратился в экстренные службы, спасатели прибыли на место и потушили пожар. Заброшенный щитовой дом выгорел почти полностью. Внутри никого не было. Однако к спасателям обратилась дачница, которая рассказала, что к ней обратились пятеро раненых подростков. Женщина вызвала "скорую", пострадавших госпитализировали.

По данным регионального управления МЧС, взрыв баллона и пожар могут быть связаны с неосторожным обращением с огнем.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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