Правительство России приняло постановление, в котором ввело новые преференции для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Если раньше инвесторы могли оформить землю и здания, где расположены их объекты, после окончания срока действия соглашения об осуществлении деятельности, то теперь это право у них появляется, как только они выполняют свои обязательства. В постановлении правительства страны прописано, что инвестор может подать заявку, как только реализует свой проект и создаст плановое количество рабочих мест.

Это уже вторая крупная преференция, которую с начала года получили резиденты ТОСЭР. Так, в начале весны резидентам, которые пришли на площадки после 1 апреля 2019 года, продлили срок отчета об исполнении обязательства с года до двух. Такая мера призвана помочь предпринимателям, которые не успели развернуть свои инвестпроекты из-за пандемии.

Сложности переживали компании на многих территориях с особым статусом. Но ТОСЭР повезло меньше всех. Коронавирусные ограничения здесь совпали с ликвидацией Фонда моногородов, а многие территории опережающего социально-экономического развития расположены именно там. Соответственно, бизнесмены составляли свои инвестпроекты с расчетом, что получат льготы не только по линии ТОСЭР, но и из Фонда моногородов. Сейчас его полномочия перераспределяются. Заниматься строительством объектов или нанимать рабочих компании без анонсированных изначально льгот не могут - многие проекты стоят миллиарды рублей.

По оценкам Игоря Семеновского, члена Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, со сложностями при получении льгот в связи с ликвидацией Фонда моногородов столкнулись не менее 20 резидентов ТОСЭР всей страны.

По стране сейчас насчитывается более 30 особых экономических зон и 111 территорий опережающего экономического развития

Но даже те компании, которые все получили вовремя, в прошлом году переживали пандемию и закрытие границ. Из-за этого инвесторам пришлось сдвинуть запуск производства или отложить открытие новых линий. Резиденты надеются, что они получат еще одну льготу - по уплате страховых взносов. Ее появление минэкономразвития анонсировало в марте.

- Моногорода, где созданы ТОСЭР (а это более 85 муниципалитетов), давно поднимают вопрос о продлении срока действия основной льготы по уплате инвесторами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Сейчас в течение первых трех лет с момента создания ТОСЭР ставка по таким платежам составляет 7,6 процента вместо обычных 34 процентов. Это основной стимул, который привлекает инвесторов в ТОСЭР в моногородах. По истечении трехлетнего периода территория становится для инвестора значительно менее привлекательной, так как эта льгота исчезает, - говорит Семеновский.

Для того чтобы ОЭЗ стала интересной, нужно продумать виды деятельности в ней, продумать инфраструктуру

Возникает вопрос и о создании инженерной инфраструктуры. Раньше на нее средства часто выделял Фонд поддержки моногородов.

- Подразумевается, что в ТОСЭР (в отличие от ОЭЗ) резиденты приходят на уже готовую производственную инфраструктуру. Но Фонд поддержки моногородов выделял средства на создание инженерных сетей только под конкретный уже реализуемый проект. Получалось, что инвесторы не подавали заявки из-за отсутствия в ТОСЭР необходимой инфраструктуры, а муниципалитеты не могли привлечь средства Фонда развития моногородов на обустройство площадок, потому что не было реальных проектов, которые здесь реализуются, - констатирует Татьяна Крейденко, доцент экономического факультета РУДН.

По всей стране сейчас насчитывается более 30 особых экономических зон и 111 территорий опережающего экономического развития. Не секрет, что регионы активно конкурируют за инвестора.

- Для того чтобы ОЭЗ стала интересной, нужно продумать виды деятельности, которые здесь могли бы быть релевантными, продумать инфраструктуру или хотя бы рассчитать развитие инфраструктуры под эти виды деятельности - логистика, инженерные коммуникации, потенциальные рынки сбыта, их развитие. Это огромная работа, - говорит Екатерина Наумова, сооснователь юридической компании "ЕкаРус".

Эксперты отмечают: просто объявить, что та или иная территория отныне обладает особым статусом, уже недостаточно. Чтобы инвестор не только пришел, но и смог открыть производство, принося доходы себе и региону, требуется огромная работа.