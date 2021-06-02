Тренд на внедрение в бизнес-процесс программ социальной ответственности и принципов устойчивого развития становится все более актуальным среди российских компаний.

Некоторым даже удается не только сделать это частью позитивного имиджа, но и интегрировать эти принципы в решение экономических задач. Крупнейшее калининградское предприятие - завод АВТОТОР - один из таких примеров.

Системный подход

Как и весь российский бизнес, регионообразующее предприятие ощутило последствия пандемийного кризиса в конкретных показателях: падение производства на 26 процентов, снижение объема продукции почти на 20 процентов и так далее.

Потери были связаны с вынужденными "противоэпидемическими" остановками производства, разрывом глобальных логистических цепочек из-за неработающих иностранных заводов, падением рынка и другими причинами.

И в это же время компания приступает к глобальной модернизации производства с оснащением новейшим оборудованием, в которую потребуется вложить более 300 миллионов евро, строит жилье для сотрудников, финансирует создание комфортных условий для жизни местного населения и расширяет и без того внушительный список социальных проектов (более ста на территории региона с общей суммой инвестиций более 3 миллиардов рублей).

Вместо сокращения персонала - наращивать инвестиции в технологическое развитие, вместо экономии на непрофильных расходах на фоне падения объемов продукции - наращивать социальную программу. Вот главные тренды трансформации, которую переживает сегодня крупнейший работодатель региона.

Управленческий эксперимент

В год пандемии, несмотря на снижение объема загрузки при неизбежном росте излишней численности персонала, компании удалось полностью сохранить коллектив. Люди были обеспечены работой весь год и даже получили дополнительную поддержку в конце года на общую сумму 260 миллионов рублей. Как это удалось?

Постоянными заказами АВТОТОР в 2020 году было обеспечено около 300 предприятий области

Сначала было принципиальное решение - не допустить сокращений. Подход не только социальный, но и экономический, поясняют в руководстве компании.

Терять людей предприятию невыгодно, оно вкладывается в профессиональную подготовку каждого сотрудника. Отпускать подготовленный персонал в период кризиса, а затем инвестировать повторно в новых людей, когда объемы начинают расти, - нецелесообразно.

Исходя из этого был применен ряд нестандартных управленческих решений. Часть высвобождающегося персонала привлекли на работы по созданию мощностей под проекты освоения полнопрофильного производства новых моделей, часть после дополнительной подготовки участвовала в работах на возводимых в рамках модернизации производственных объектах, куда ранее привлекались подрядные организации.

Кроме того, заводчан задействовали на благоустройстве спортивного парка и ФОК "АВТОТОР-Арена", построенного за счет собственных средств компании.

Таким образом завод сохранил квалифицированные кадры, не допустил социальной напряженности и выполнил в срок запланированные работы по модернизации производства.

Ответственные инвестиции

Масштабы преобразований на предприятии впечатляют. Строительство новых мощностей на площади 32 гектара, включая производственный корпус в 52 тысячи квадратных метров, глобальная модернизация энергосистемы, сотни километров коммуникаций и сетей, логистический комплекс, новый учебный корпус и АБК, расширение сварочного и окрасочного производства, новый цех окраски производительностью до 100 тысяч кузовов в год - и это только часть запланированного объема работ до 2023 года.

Параллельно со стройкой непрерывно идет дооснащение, внедрение автоматизированных и роботизированных систем, цифровизация производственного процесса. На это компания тратит сотни миллионов рублей ежегодно. Это инвестиции, необходимые для развития, поясняют в руководстве АВТОТОР, и их уровень не снижается даже в период кризисов. Всего компания вложит более 20 миллиардов рублей в модернизацию действующего и создание новых производств, в рамках обязательств по десятилетнему Специальному инвестиционному контракту (СПИК) с Минпромторгом России и правительством Калининградской области, в котором заложены целевые показатели, отвечающие интересам национальной экономики и устойчивости региона.

Стимулятор роста

Инвестиции компании в углубленные технологии производства - это новые высококвалифицированные рабочие места и дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, развития автомобильной промышленности региона и обрабатывающего сектора в целом. Это видно на примере инвестпроектов, реализуемых в регионе.

Программа локализации, реализуемая АВТОТОР, создает устойчивый спрос на комплектующие для автопроизводства. Благодаря этому в области развиваются предприятия по выпуску автокомпонентов.

Масштабные инвестиции в развитие мощностей в регионе осуществила компания "Ёнгсан КЛД", наладившая выпуск бамперов и автомобильных сидений.

Объемы поставок этой продукции увеличились с 55 миллионов рублей в 2019 году до 143 миллионов в 2020-м. В партнерстве с компанией "Глобус" (Тольятти) разрабатываются проекты по производству чехлов, ведутся разработки в области производства "горячей" части выхлопной системы.

Инвестиции компании способствуют существенному увеличению промышленного потенциала Калининградской области

Компания "Мотрекс КЛД" - резидент ОЭЗ в Калининградской области - также расширила направления производства локализованной продукции. Объем поставок мультимедийных систем по сравнению с 2019 годом вырос со 112 миллионов рублей до 212 миллионов. В 2020 году начала выпуск климатических систем (HVAC) для пассажирских автомобилей. Объем поставок в 2020 году достиг 288 миллионов рублей.

Всего постоянными заказами АВТОТОР обеспечено около 300 малых и средних предприятий региона. В планах - увеличение номенклатуры и объемов закупок компонентов у отечественных поставщиков. Как подчеркнули в Центре локализации и аутсорсинга АВТОТОР, в 2021 году особое внимание будет уделено локализации систем управления автомобилем и телематики - электронных систем, систем поддержки водителя, радаров, камер и т. д.

Большой потенциал этой отрасли отметил накануне губернатор Антон Алиханов в послании об основных направлениях деятельности правительства Калининградской области на 2021 год. Говоря об успешных инвестпроектах, которые реализуют "базовые, формирующие экономику области, предприятия", он отметил, что АВТОТОР, развивая производство автомобилей в соответствии со СПИК, "также вместе с нами и при содействии федерального минпромторга готовит новые предложения по ускоренной локализации автокомпонентов, в том числе экспортной направленности".

Социальная высота

Ежегодно АВТОТОР реализует на территории Калининградской области масштабные проекты по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, поддерживая целый ряд учреждений социальной сферы, культуры, благотворительные, религиозные и спортивные организации.

Только по итогам прошлого года финансирование программы социального развития компании превысило 500 миллионов рублей, не считая ассигнований на строительство и оснащение самого крупного в Европе физкультурно-оздоровительного комплекса "АВТОТОР-Арена" - более 2,6 миллиарда рублей.

Зрелая социальная политика компании - определяющий фактор не только для развития бизнеса, но и социально-политической стабильности региона. Это проявилось и в ситуации пандемии.

Весной 2020 года АВТОТОР направил правительству Калининградской области 30 миллионов рублей на меры по борьбе с COVID-19, что помогло обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты, учреждений здравоохранения - медикаментами и оборудованием и было высоко оценено руководством области.

В связи с пандемией АВТОТОР оказал финансовую поддержку Музею Мирового океана для выплаты зарплаты сотрудникам музея и проведения дезинфекции помещений. Помощь была оказана и Калининградской епархии РПЦ для обеспечения средствами защиты прихожан.

В 2020 году состоялось открытие ФОК "АВТОТОР-Арена" площадью в 42 тысячи кв. м. Он включает в себя полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный FIFA, 50-метровый бассейн олимпийского класса, универсальный игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, гандболом и другими видами, а также сконструированный по олимпийским стандартам 17-метровый скалодром площадью более 1000 "квадратов".

- Комплекс построен полностью за деньги частного инвестора, и это свидетельство того, что российский бизнес очень серьезно относится к тем регионам, в которых работает, к тем людям, которые трудятся на предприятиях и для которых он и создает эти великолепные объекты, - отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, который недавно посетил ФОК и выразил искреннюю благодарность АВТОТОР за такой нужный подарок региону.

Глава региона Антон Алиханов на церемонии открытия спорткомплекса отметил, что "такого грандиозного события в сфере спорта, в сфере нового строительства спортивных объектов в нашем регионе не было давно" и подчеркнул, что "это будет место, где наши федерации будут воспитывать будущих чемпионов - региональных, российских и, очень надеемся, олимпийских".

И вот уже в мае 2021 года представители федерации скалолазания и альпинизма Калининградской области, которые тренируются в "АВТОТОР-Арена", завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг" на всероссийских соревнованиях по скалолазанию.

Это частный, но очень показательный пример того, как социальная инициатива и ответственность бизнеса вплетается в ткань жизни региона, его жителей, обеспечивая возможности роста, достижений во многих сферах жизни, поднимая их на новую высоту. Несмотря на масштаб сделанного, руководство АВТОТОР уже строит новые планы по развитию действующих проектов, доказывая, что инвестиции в социальное развитие могут и должны быть неотъемлемой составляющей бизнес-стратегии.