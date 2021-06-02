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02.06.2021 11:11
Рубрика: Культура

Сергей Шнуров представит сегодня свою новую группу "Зоя"

Текст: Александр Алексеев

Официальная премьера проекта назначена на 2 июня и состоится на Петербургском международном экономическом форуме. А пока в сети появилось первое любительское видео, снятое из-за кулис, плохого качества, но демонстрирующее невероятную энергию, задор коллектива и его солистки.

Фото: компания Showrma
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Солистка "Зои" - голосистая, стройная, темпераментная. Поет и на русском, и на английском. А в ее команде - большой состав музыкантов, в частности, полновесная медная группа, все как и в "Ленинграде".

Только сам Сергей Шнуров выходить на сцену пока не планирует. Он будет писать для "Зои" песни и продюсировать этот проект. А пока познакомил с его творчеством своих талантливых и влиятельных друзей-музыкантов, в частности, Игоря Крутого.

Официальная концертная премьера "Зои" состоится 2 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.

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