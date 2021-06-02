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02.06.2021 13:45
Рубрика: Общество

Поддержка для мам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 120(8471)
В Мурманской области многократно вырастут ежегодные выплаты многодетным матерям, имеющим почетный знак "Материнская слава".
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В ПФР объяснили, как получить ежемесячные выплаты из маткапитала

Ранее эта выплата составляла тысячу рублей на всю семью. По решению губернатора региона Андрея Чибиса она будет увеличена до пяти тысяч рублей, при этом выплачивать ее предполагается на каждого ребенка в семье.

В 2021 году на соцподдержку семей с детьми в областном бюджете предусмотрено свыше 6,5 миллиарда рублей. Различные виды выплат получат почти 65 тысяч семей.

В их числе - ежемесячные пособия одиноким родителям, женщинам на ранних сроках беременности, единовременная выплата на каждого школьника в размере 10 тысяч рублей, полная оплата больничного листа на ребенка и компенсация родителям до половины расходов за детский отдых.

- Возврат половины стоимости поездки в детский лагерь очень важен, поскольку в прошлом году из-за пандемии не всем маленьким северянам удалось отдохнуть и оздоровиться, - подчеркнула первый заместитель министра труда и соцразвития региона Светлана Виденеева.

Цифры

93 жительницы Заполярья имеют награду "Материнская слава".

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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