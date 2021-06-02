Ранее эта выплата составляла тысячу рублей на всю семью. По решению губернатора региона Андрея Чибиса она будет увеличена до пяти тысяч рублей, при этом выплачивать ее предполагается на каждого ребенка в семье.
В 2021 году на соцподдержку семей с детьми в областном бюджете предусмотрено свыше 6,5 миллиарда рублей. Различные виды выплат получат почти 65 тысяч семей.
В их числе - ежемесячные пособия одиноким родителям, женщинам на ранних сроках беременности, единовременная выплата на каждого школьника в размере 10 тысяч рублей, полная оплата больничного листа на ребенка и компенсация родителям до половины расходов за детский отдых.
- Возврат половины стоимости поездки в детский лагерь очень важен, поскольку в прошлом году из-за пандемии не всем маленьким северянам удалось отдохнуть и оздоровиться, - подчеркнула первый заместитель министра труда и соцразвития региона Светлана Виденеева.
93 жительницы Заполярья имеют награду "Материнская слава".