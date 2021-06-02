Мы в очередной раз возвращаемся к теме мошенничества, где пенсионеры становятся жертвами чаще всего. "Никогда не разговаривайте с незнакомцами!" - эта цитата из бессмертного романа Булгакова сегодня чрезвычайно актуальна. "И не открывайте им дверь!" - добавляют в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Условно мошенничества можно разделить на три типа, хотя в основе каждого лежит доверие. Первый основан на уважении, которое человек бессознательно чувствует к органам государственной власти. Поэтому люди, звонящие в дверь к пожилым гражданам, представляются, к примеру, сотрудниками собеса. Между тем подобного названия в системе социальной защиты населения не существует с советских времен. Однако даже если неизвестный представляется "правильно", вступать с ним в диалог не стоит - часто такие люди владеют специальными приемами убеждения. Все обещания компенсаций, выплат, льготных услуг обязательно надо перепроверить. Вера на слово в подобных случаях может обойтись слишком дорого.

- В феврале в квартиру 67-летнего пенсионера на проспекте Энтузиастов позвонил мужчина с сообщением, что собственнику полагается компенсация, но, чтобы ее получить, заявитель обязан уплатить подоходный налог, - рассказали в полиции Красногвардейского района. - Пенсионер передал неизвестному семь тысяч рублей, получив взамен конверт с якобы полагающимися ему деньгами. Как оказалось в дальнейшем, там лежали купюры "банка приколов".

Еще сильнее пострадал 84-летний петербуржец, который живет в Купчино вместе с дочерью-инвалидом. "Главный инженер дома" предложила ему поменять в квартире электросети, услугу оценила в 100 тысяч рублей. Когда пенсионер сказал, что такой суммы у него нет, мошенница согласилась сделать "скидку" как жителю блокадного Ленинграда и выудила у пожилого мужчины 53 тысячи рублей. Хотя и это не предел.

- Аферисты могут сказать, что вам положены некие выплаты или льготы, но для их получения нужно подписать ряд документов, - приводит пример начальник пресс-службы ГУ МВД РФ Вячеслав Степченко. - А вместо этого подсунут дарственную или доверенность на квартиру.

Второй тип мошенничества - предложение купить что-то по низкой цене. Продукты, бытовую технику, белье или посуду - что угодно. В начале мая в районе Гражданского проспекта цыганки ходили по квартирам, предлагая мед. Сегодня известно как минимум о трех жертвах экономии: в одной квартире пропали 10 тысяч рублей, в двух других - 15 тысяч и 6,5 тысячи рублей. Их просто украла одна "торговка", пока вторая отвлекала покупателя. А в Гатчинском районе мошенники наведались в частный дом.

- Двое неизвестных представились сотрудниками газовой службы и продали 78-летнему местному жителю газовое оборудование за 38 тысяч рублей, обещая произвести его установку позже, - сообщили в региональном управлении МВД. - До настоящего времени никто к пенсионеру так и не пришел.

Наконец, третий тип - попытка сыграть на чувствах. В конце апреля в Петербурге задержали четверых мужчин вполне сознательного возраста - от 34 до 54 лет. Никого из них не смущал способ "заработка": двое были курьерами, двое - телефонными операторами.

- Звонивший представлялся либо родственником пожилого человека, попавшим в ДТП, либо сотрудником правоохранительных органов, - объяснил корреспонденту "РГ" сотрудник полиции. - Далее собеседник рассказывал о необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей в аварии стороне деньги с целью компенсации вреда. После этого в квартиру напуганного пенсионера приходил курьер, который забирал оговоренную сумму. Известно как минимум о пяти пострадавших - это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Совокупный ущерб - около пяти миллионов рублей.

"Мы из службы безопасности банка"

Отдельно стоит напомнить о случаях телефонного мошенничества. Большинство наших читателей, надеемся, твердо усвоили, что ПИН-код и три цифры на обороте банковской карты нельзя сообщать никому. Сотрудники финансовых организаций никогда не спрашивают подобные данные, так же как и пароль от личного кабинета в интернет-банке. Если вам по телефону задают вопросы про сбережения, лучше вообще сразу повесить трубку. Потому что иначе их можно лишиться. Пожилую жительницу Пушкина, к примеру, уговорили по телефону купить акции. "Продавец" звонила ей почти три недели, за это время пенсионерка через терминалы на Малой Балканской улице перевела один миллион 425 тысяч рублей.

- Прежде чем переводить деньги брокерской компании, убедитесь, что у нее есть лицензия. Список компаний с лицензиями на брокерскую и дилерскую деятельность есть на сайте Центробанка, - советуют сотрудники банка. - И проверьте реквизиты. Настоящие брокерские или дилерские компании никогда не попросят перевести деньги на карту обычного человека - это должен быть именно счет компании.

Товарища по несчастью несостоявшейся держательницы акций обработали еще быстрее - под предлогом обеспечения безопасности сбережений 82-летний мужчина через банкоматы отправил на указанные мошенниками счета почти 3,5 миллиона рублей.

А самая крупная на сегодняшний день мошенническая операция подобного типа произошла в 2020 году. Клиентка одного из российских банков сначала отнесла мошенникам 14 миллионов рублей, а затем сообщила, что в другом банке у нее есть еще 380 миллионов. Над "сохранностью" этой суммы с ней поработал лже-сотрудник ФСБ, мошенники увели на свои счета почти 400 миллионов рублей.

Такие звонки нередко совершают из-за границы или из мест лишения свободы. Однако, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ Вячеслава Степченко, полицией Петербурга накоплен серьезный опыт раскрытия подобных преступлений, в том числе с применением высокотехнологичных методик. Вот только заставить мошенников вернуть деньги, скорее всего, не удастся.