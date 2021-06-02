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Рубрика: Общество

Архивы веры

Открылся Музей христианской культуры
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 119(8470)
Музей христианской культуры открылся в новом многофункциональном комплексе "Наследие" в центре города. Музей создан под патронажем Константино-Еленинского женского монастыря, чье подворье находится рядом (сама обитель расположена в поселке Ленинское Ленинградской области).

Подворье монастыря известно своим златоглавым храмом, возведенном в память о спасении Александра III и его семьи в 1888 году, во время крушения императорского поезда под Харьковом на пожертвования, собранные рабочими Экспедиции (фабрики) заготовления государственных и ценных бумаг.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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При советской власти здание использовалось под различные хозяйственные нужды, некоторое время здесь работал клуб. Пятнадцать лет назад храм был передан подворью монастыря. Постепенно начала формироваться уникальная коллекция экспонатов, относящихся к богослужению и церковной истории. Часть из них стала основой для коллекции нового общедоступного музея.

В нем представлены иконы, художественные полотна, связанные с православием, паломнические реликвии, а также различные предметы, относящиеся к старообрядцам.

Константиновский зал (в нем находится мраморный бюст римского императора Константина Великого) посвящен раннехристианскому искусству. Большой (Ветхозаветный) зал - Ветхому и Новому заветам (в нем представлены иконы, написанные в период с XVII по начало XX века). Также здесь можно познакомиться с историей иллюстрирования Евангелия - от искусства рукописного до печатной книги. Отдельный зал посвящен Николаю Чудотворцу. Экспозиция носит название "Правило веры и образ кротости". Основная ее часть - также различные образы этого почитаемого святого. Некоторые экспонаты привезены из итальянского города Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца.

- В Средневековье икону называли "Библией для неграмотных": пророки и праведники, отображение истории сотворения мира и человека давали нашим предкам пищу для ума, души и сердца. Современный человек и сам прочитает Библию. Но значимость иконы не уменьшается. Универсальный язык иконы все так же передает смысл Священного Писания, через символические образы раскрывая истины христианского учения, - подчеркнула Марина Кришталь, директор музея.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Свою задачу новый музей видит не только в демонстрации экспонатов, связанных с христианством, но и в объединении культурных сообществ, которым близка эта тематика.

Предполагается, что музейное пространство станет и образовательным центром. Здесь планируют проводить лекции, семинары, встречи со специалистами в области религиоведения и искусства. Откроется детский учебный центр, в котором будут работать различные образовательные кружки.

Музей занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Пока коллекция насчитывает порядка 500 экспонатов, но она будет увеличиваться: часть выставочных залов откроется в сентябре.

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