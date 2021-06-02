Музей христианской культуры открылся в новом многофункциональном комплексе "Наследие" в центре города. Музей создан под патронажем Константино-Еленинского женского монастыря, чье подворье находится рядом (сама обитель расположена в поселке Ленинское Ленинградской области).

Подворье монастыря известно своим златоглавым храмом, возведенном в память о спасении Александра III и его семьи в 1888 году, во время крушения императорского поезда под Харьковом на пожертвования, собранные рабочими Экспедиции (фабрики) заготовления государственных и ценных бумаг.

При советской власти здание использовалось под различные хозяйственные нужды, некоторое время здесь работал клуб. Пятнадцать лет назад храм был передан подворью монастыря. Постепенно начала формироваться уникальная коллекция экспонатов, относящихся к богослужению и церковной истории. Часть из них стала основой для коллекции нового общедоступного музея.

В нем представлены иконы, художественные полотна, связанные с православием, паломнические реликвии, а также различные предметы, относящиеся к старообрядцам.

Константиновский зал (в нем находится мраморный бюст римского императора Константина Великого) посвящен раннехристианскому искусству. Большой (Ветхозаветный) зал - Ветхому и Новому заветам (в нем представлены иконы, написанные в период с XVII по начало XX века). Также здесь можно познакомиться с историей иллюстрирования Евангелия - от искусства рукописного до печатной книги. Отдельный зал посвящен Николаю Чудотворцу. Экспозиция носит название "Правило веры и образ кротости". Основная ее часть - также различные образы этого почитаемого святого. Некоторые экспонаты привезены из итальянского города Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца.

- В Средневековье икону называли "Библией для неграмотных": пророки и праведники, отображение истории сотворения мира и человека давали нашим предкам пищу для ума, души и сердца. Современный человек и сам прочитает Библию. Но значимость иконы не уменьшается. Универсальный язык иконы все так же передает смысл Священного Писания, через символические образы раскрывая истины христианского учения, - подчеркнула Марина Кришталь, директор музея.

Свою задачу новый музей видит не только в демонстрации экспонатов, связанных с христианством, но и в объединении культурных сообществ, которым близка эта тематика.

Предполагается, что музейное пространство станет и образовательным центром. Здесь планируют проводить лекции, семинары, встречи со специалистами в области религиоведения и искусства. Откроется детский учебный центр, в котором будут работать различные образовательные кружки.

Музей занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Пока коллекция насчитывает порядка 500 экспонатов, но она будет увеличиваться: часть выставочных залов откроется в сентябре.