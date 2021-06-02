В Петербурге СК заберет из полиции расследование всех дел электросамокатчиков

В городе на Неве в последнее время случилось несколько случаев травмирования детей молодыми людьми на электросамокатах. Так в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Дело завели по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района города. Вечером 1 июня молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. Малыш получил травмы и сейчас находится в больнице.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства травмирования маленькой девочки и еще одного 4-летнего ребенка в Невском и Московском районах города. Сейчас инициирована передача материалов из органов полиции в региональное управление СК.

Александр Бастрыкин поручил доложить об этих происшествиях.