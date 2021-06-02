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02.06.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

В Петербурге освободили от наказания врача, из-за которого умер ребенок

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Петербурге врач, из-за которой умер двухлетний ребенок, освобождена от наказания. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Согласно материалам дела, она была лечащим врачом ребенка 2015 года рождения, доставленного в одну из петербургских больниц. 29 июня 2017 года подсудимая принимала малыша и не организовала срочный осмотр и консультацию детским хирургом. Поэтому у пациента не был своевременно диагностирован острый аппендицит, и он попал на операционный стол слишком поздно.

Изначально женщине вменялась статья "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", но суд переквалифицировал ее на "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. При этом в связи с истечением срока давности врач освобождена от наказания.

Сама подсудимая своей вины не признала. Суд также взыскал с больницы два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда для семьи умершего ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

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