В Санкт-Петербурге появятся новые железнодорожные станции

В Северной столице в ближайшие годы появятся две крупные железнодорожные станции, еще одна будет построена в Новогорелове.

Создание станций реализуется в рамках концепции городской электрички, которая призвана кардинально расширить использование железнодорожного транспорта в черте Петербурга.

Так, к концу 2022 года недалеко от "Экспофорума" должен появиться транспортно-пересадочный узел. В технической документации его называют "Остановочный пункт 19-й км", но топонимическая комиссия уже утвердила название "Пулковские высоты".

Конкурс на строительство проводит Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК). Цена вопроса - 288,6 миллиона рублей. Самый дорогой объект транспортного узла - пешеходный мост. Его сооружение обойдется в 85,36 миллиона рублей. Также запланирована установка павильона за 49,67 миллиона рублей и двух пассажирских платформ, цена каждой - 22,42 миллиона рублей.

Это не первая масштабная инвестиция СЗППК в железнодорожную инфраструктуру. Ранее компания обновила остановочные комплексы на станциях "Старый Петергоф", "Новый Петергоф", "Вырица", "Луга", "Рощино", "Бернгардовка", "Ораниенбаум", "Мельничный Ручей". В 2020 году были открыты турникетные павильоны на станциях "Саблино" и "Поповка".

С 2008 года новых железнодорожных станций в городе не открывали

Появление новых железнодорожных станций для Петербурга большое событие. С 2008 года, когда в городе появилась станция "Лесное", новых объектов не появлялось. Сейчас тренд изменился: в Петербурге создают новую инфраструктуру для грузовых перевозок, чтобы товарняки следовали обходными маршрутами. А рельсы в черте города будут максимально использоваться для пассажирских перевозок. Поэтому новые объекты окажутся очень востребованы. Например, когда станция откроется, жителям как минимум 12 жилых комплексов в Шушарах потребуется максимум полчаса, чтобы доехать до Балтийского вокзала.

Еще один амбициозный проект - станция в стиле хай-тек у "Лахта-центра". Пересадочный узел получил название "Новая Лахта". Создать его планируется между Шуваловским проспектом и Приморским шоссе. Уехать со станции можно будет как в Сестрорецк, так и в центр Петербурга, до Финляндского вокзала. Кроме того, к ТПУ подведут трамвайную линию. Ожидается, что узел заработает к 2030 году.

Уже к 2024 году на границе с Петербургом появится станция "Новогорелово". Ее с нетерпением ждут жители новостроек, появившихся в последние годы в одноименном поселке. Ожидается, что новая станция позволит добираться до станции "Лигово" в границах Петербурга буквально за несколько минут.