Адыгея представит свой инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2021

Делегация Республики Адыгея под руководством главы РА Мурата Кумпилова принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Президент России в приветствии участникам ПМЭФ отметил, что по сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

В ходе деловых переговоров на площадке форума Адыгея представит свой инвестиционный потенциал, экспортные возможности, перспективы развития инфраструктуры, промышленности, туризма и других направлений экономики.

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем заниматься привлечением инвестиций. Сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 миллиардов рублей. Мы понимаем, что впереди - много работы, поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов", - отметил Мурат Кумпилов.

На ПМЭФ-2021 планируется подписание соглашения между Республикой Адыгея и ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" (ранее ИКЕА), реализующего инвестиционный проект "Строительство и реконструкция Семейного Торгового Центра "МЕГА Адыгея". Еще одно соглашение - между Кабмином РА и НАО "Красная поляна" о реализации инвестиционного проекта "Строительство всесезонного горного экокурорта "Лагонаки".

Кроме того, на полях форума состоятся переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейший предприятий Адыгеи - ООО "Картонтара". Перспективы взаимодействия с иностранными партнерами планируется обсудить на встрече главы РА с участниками ПМЭФ из Бахрейна.

По словам руководителя Адыгеи, презентация возможностей региона и его проектов на площадке Петербургского международного экономического форума даст новый импульс дальнейшему развитию региона, будет способствовать реализации наших флагманских программ, инновационных проектов, которые станут драйверами экономики.