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02.06.2021 21:12
Рубрика: Общество

Следующая станция - сортировочная

В Астрахани привыкают к раздельному сбору мусора
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Почти 4 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников запланировано освоить при реализации региональной программы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области" до 2024 года.
Яркие контейнеры для раздельного сбора мусора стали привычными во многих городах. Фото: Photoxpress Яркие контейнеры для раздельного сбора мусора стали привычными во многих городах. Фото: Photoxpress
Яркие контейнеры для раздельного сбора мусора стали привычными во многих городах. Фото: Photoxpress

Объем ассигнований на нынешний год - более 1,2 миллиарда рублей. Программа принята в середине 2019 года, но действовать, конечно, начали еще раньше.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Что будут делать из переработанного мусора в Новосибирской области

Еще в 2018 году региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Астраханской области - компания "ЭкоЦентр" - начал устанавливать возле жилых домов сетки по сбору пластика. Сейчас их 250 - явно недостаточно для почти миллионного населения, но проект не субсидируется, и эти расходы компании не заложены в тариф. Региональный оператор ведет это направление за счет собственных средств, сообщили "РГ" в компании. Но что интересно, астраханцы стали привыкать к культуре обращения с отходами: если на первых порах в контейнеры с пластиком бросали все что угодно, то теперь туда идет только пластик, причем многие стараются отвинтить крышку и смять бутылку, чтобы облегчить переработку, отметили в "ЭкоЦентре".

Помимо сеток для пластика у регионального оператора есть контейнеры для сбора макулатуры. Они устанавливаются в сотрудничестве с юрлицами, и таких контейнеров уже больше тысячи. Их размещают в школах, вузах, больницах, на территории торговых центров и предприятий.

Отходы везут на мусоросортировочный комплекс в Наримановском районе, где их отсортировывают более тщательно (в частности, бутылки разделяют еще и по цветам), прессуют и отправляют на переработку на заводы в другие регионы.

Активисты один-два раза в месяц через соцсети объявляют акции по раздельному сбору мусора

Кроме того, уже третий год в Астраханской области действует волонтерский проект "Астрасбор". Активисты один-два раза в месяц через соцсети объявляют акции по раздельному сбору мусора. У волонтеров уже более широкий ассортимент: помимо пластика и бумаги принимаются коробки из-под пищевых продуктов, фольга, стекло, жесть, ветошь, старые сковородки и кастрюли, пластиковые карты, зубные щетки, сувенирные магниты на холодильник и др.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Представители движения сами договариваются о приеме сырья на переработку. Например, часть пластика идет на местный завод по производству полимерной плитки, блистеры от таблеток едут на завод по переработке в Москву, а пластиковые карты в данный момент идут на создание арт-объекта для города.

"Если на первые акции приходили 20-30 человек, то теперь около 600, - рассказала волонтер проекта Наталья Щербакова. - Это уже говорит о том, что люди все больше понимают, зачем нужно разделять мусор, и заинтересованы в этом".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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