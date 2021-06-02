Краснодарский цирк показал первое после пандемии представление

Новости

Новый лагерь "Солнечный" откроется в "Артеке" в 2024 году 16:23
Евросоюз начинает привлечение финансовых средств для фонда восстановления 16:16
Голикова: Регистр получателей льготных лекарств будет готов к 1 июля 15:59
Каждый десятый россиянин любит пожаловаться на здоровье 15:56
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока 15:55
Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии 15:42
Совфед разрешил охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:41
Вильфанд посоветовал купить шляпу для защиты от рака 15:39
Более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности в этом году 15:38
Путин вновь призвал россиян сделать прививку от коронавируса 15:38
Голикова: Расширенную диспансеризацию смогут проводить три тысячи организаций 15:37
Путин выступит в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ 15:35
Пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет 15:33
Валуев ответил немецким экологам на критику "Северного потока - 2" 15:21
План вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25% 15:17
РЖД назначили около 100 дополнительных рейсов на июньские праздники 14:57
Умерла актриса из "Без лица" и "Секретных материалов" Роми Уолтхолл 14:52
Путин рассчитывает на безупречную реализацию кешбэка за детские туры 14:49
Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов 14:46
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат 14:45
Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису 14:31
Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина 14:29
Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины 14:27
Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V" 14:17
СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 15:22
Рубрика: Культура

Солнце под куполом

Краснодарский цирк показал первое после пандемии представление
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 120(8471)
В минувшие выходные Краснодарский государственный цирк после долгого перерыва, связанного с COVID-19, представил новый аттракцион "Мы начинаем! Лето. Солнце. Цирк". Корреспонденты "РГ" побывали на последней перед представлением репетиции.
Евгений Чепченко согласен с Юрием Никулиным: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб". Фото: Владимир Аносов/РГ Евгений Чепченко согласен с Юрием Никулиным: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб". Фото: Владимир Аносов/РГ
Евгений Чепченко согласен с Юрием Никулиным: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб". Фото: Владимир Аносов/РГ

Когда прошлой весной закрылись все учреждения культуры, цирки оказались в самом тяжелом положении. В это время в Краснодаре к репетициям приступил легендарный клоун Хуш-Ма-Хуш, на манеже уже настроили свет, расклеили афиши, составили график спектаклей... Увы, пришлось примириться с огромными убытками и возвращать деньги зрителям за билеты.

Фото: Пресс-служба Цирка на Фонтанке
Как в Петербурге отметят Всемирный день цирка

Сейчас жизнь под куполом медленно возвращается в прежнее русло. В обеденный час мы встречаем во дворе лапундера, или свинохвостого макака Кузю - воспитанника потомственного дрессировщика Айдына Исрафилова. Пушистый артист слегка взбудоражен предстоящей репетицией, поэтому лишь скользнул по гостям своими карими - чайного цвета - глазами. Зато четырехлетний лапундер Гриша, делящий вольер с 25-летним пенсионером Рональдом (Рони), оживился и начал всячески привлекать к себе внимание: то вызывающе продемонстрирует зубы (мол, вон какой я сильный), то, вскочив на качели, с шумом их раскачивает. Все три обезьяны родились в питомниках для лабораторных целей, однако волею случая попали в творческую среду. Сейчас на арену пока выходит только Кузя.

- Мне всегда казалось, что способности обезьян в цирке раскрыты не в полной мере. Они обладают высоким интеллектом, изобретательностью, очень игривы, поэтому нередко привносят в существующие трюки что-то свое, - поясняет артист. - К примеру, Рони уникален тем, что сам приставлял велосипед к стенке, садился и ехал. А вот Кузя не проявил интереса к педалям, зато он может прицельно бросать мяч в кольцо, словно баскетболист. На основе его умения и родился трюк с перекидыванием предметов. Раньше никто такого не делал.

В период самоизоляции Айдын продолжал тренироваться на манеже Белорусского государственного цирка, в штате которого работает. И даже придумал новый номер: если раньше дрессировщик совершал поездки с обезьяной на моноцикле, то теперь вместо велосипеда ввел осла. Проблем с кормлением и содержанием животных не возникало. Хотя пять осликов съедают в месяц до 150 килограммов овощей и полцентнера овса, а вот у обезьян свои предпочтения - кто-то любит орешки, кто-то - мясо.

Коверный клоун и заслуженный артист России Евгений Чепченко в шутку называет себя "главным терапевтом страны". И раскрывает смысл крылатой фразой Юрия Никулина: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб". Так что в эпоху коронавируса смех - действенное лекарство.

Когда прошлой весной закрылись все учреждения культуры, цирки оказались в самом тяжелом положении

- В моей профессии невозможно строить репризу без зрителя, он мой главный партнер, и сейчас это у меня первый выход, - признается Евгений. - Надо было восстанавливать форму, все-таки год прошел, но в такие тяжелые моменты, на мой взгляд, не только я, весь цирк умеет аккумулировать силы, и происходит настоящее чудо.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка

Новая программа подготовлена буквально за считанные недели. Были приглашены акробаты Московского цирка на Цветном бульваре, соло-жонглер Павел Евсюкевич - чемпион мира по спортивному жонглированию, именитые дрессировщики попугаев ара. Все они выкладываются в полную силу при 50-процентной загрузке зала, в условиях соблюдения социальной дистанции. Считается, что цирк - аттракцион для детей, но многие артисты не согласятся: очень часто во время представления взрослые становятся детьми, а дети - взрослыми.

Шапито в тренде

В мегаполисах уже не услышишь традиционный ликующий клич "Цирк приехал!", зато для многих жителей станиц передвижные шапито остаются единственной возможностью поразиться искусству иллюзии или жонглирования. В 2019 году в Краснодаре была впервые создана собственная мини-труппа.

- Наши цирковые артисты выезжают в районы Кубани и дают бесплатные интерактивные представления в домах культуры, геронтологических центрах, больницах. Только с начала нынешнего года прошли более 40 спектаклей, - говорит исполняющая обязанности директора Краснодарского цирка Олеся Штанчаева. - В карантин артисты организовывали онлайн-трансляции для семей, вынужденных сидеть в четырех стенах. Каждый день в прямом эфире делились с детьми секретами простых фокусов, проводили зарядку и показывали несложные гимнастические упражнения.

Полвека без ремонта

В 2020 году Краснодарский цирк отметил 50-летний юбилей, и за эти годы в его стенах, к сожалению, ни разу не проводился капитальный ремонт. Обветшавшая на глазах арена остро нуждается в реконструкции, иначе может исчезнуть наряду с другими советскими постройками, освободив место очередной элитной высотке. В 2014 году власти региона добились того, чтобы здание перевели из федеральной собственности в краевую. Позже было подготовлено техническое задание, согласовано финансирование из краевого бюджета на реконструкцию цирка - один миллиард 895 миллионов рублей, которые планировали выделить в период 2019-2023 годов. Однако воз и ныне там...

В регионах Культура Театр Шоу Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021