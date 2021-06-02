Краснодарский цирк показал первое после пандемии представление

В минувшие выходные Краснодарский государственный цирк после долгого перерыва, связанного с COVID-19, представил новый аттракцион "Мы начинаем! Лето. Солнце. Цирк". Корреспонденты "РГ" побывали на последней перед представлением репетиции.

Когда прошлой весной закрылись все учреждения культуры, цирки оказались в самом тяжелом положении. В это время в Краснодаре к репетициям приступил легендарный клоун Хуш-Ма-Хуш, на манеже уже настроили свет, расклеили афиши, составили график спектаклей... Увы, пришлось примириться с огромными убытками и возвращать деньги зрителям за билеты.

Сейчас жизнь под куполом медленно возвращается в прежнее русло. В обеденный час мы встречаем во дворе лапундера, или свинохвостого макака Кузю - воспитанника потомственного дрессировщика Айдына Исрафилова. Пушистый артист слегка взбудоражен предстоящей репетицией, поэтому лишь скользнул по гостям своими карими - чайного цвета - глазами. Зато четырехлетний лапундер Гриша, делящий вольер с 25-летним пенсионером Рональдом (Рони), оживился и начал всячески привлекать к себе внимание: то вызывающе продемонстрирует зубы (мол, вон какой я сильный), то, вскочив на качели, с шумом их раскачивает. Все три обезьяны родились в питомниках для лабораторных целей, однако волею случая попали в творческую среду. Сейчас на арену пока выходит только Кузя.

- Мне всегда казалось, что способности обезьян в цирке раскрыты не в полной мере. Они обладают высоким интеллектом, изобретательностью, очень игривы, поэтому нередко привносят в существующие трюки что-то свое, - поясняет артист. - К примеру, Рони уникален тем, что сам приставлял велосипед к стенке, садился и ехал. А вот Кузя не проявил интереса к педалям, зато он может прицельно бросать мяч в кольцо, словно баскетболист. На основе его умения и родился трюк с перекидыванием предметов. Раньше никто такого не делал.

В период самоизоляции Айдын продолжал тренироваться на манеже Белорусского государственного цирка, в штате которого работает. И даже придумал новый номер: если раньше дрессировщик совершал поездки с обезьяной на моноцикле, то теперь вместо велосипеда ввел осла. Проблем с кормлением и содержанием животных не возникало. Хотя пять осликов съедают в месяц до 150 килограммов овощей и полцентнера овса, а вот у обезьян свои предпочтения - кто-то любит орешки, кто-то - мясо.

Коверный клоун и заслуженный артист России Евгений Чепченко в шутку называет себя "главным терапевтом страны". И раскрывает смысл крылатой фразой Юрия Никулина: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб". Так что в эпоху коронавируса смех - действенное лекарство.

Когда прошлой весной закрылись все учреждения культуры, цирки оказались в самом тяжелом положении

- В моей профессии невозможно строить репризу без зрителя, он мой главный партнер, и сейчас это у меня первый выход, - признается Евгений. - Надо было восстанавливать форму, все-таки год прошел, но в такие тяжелые моменты, на мой взгляд, не только я, весь цирк умеет аккумулировать силы, и происходит настоящее чудо.

Новая программа подготовлена буквально за считанные недели. Были приглашены акробаты Московского цирка на Цветном бульваре, соло-жонглер Павел Евсюкевич - чемпион мира по спортивному жонглированию, именитые дрессировщики попугаев ара. Все они выкладываются в полную силу при 50-процентной загрузке зала, в условиях соблюдения социальной дистанции. Считается, что цирк - аттракцион для детей, но многие артисты не согласятся: очень часто во время представления взрослые становятся детьми, а дети - взрослыми.

Шапито в тренде

В мегаполисах уже не услышишь традиционный ликующий клич "Цирк приехал!", зато для многих жителей станиц передвижные шапито остаются единственной возможностью поразиться искусству иллюзии или жонглирования. В 2019 году в Краснодаре была впервые создана собственная мини-труппа.

- Наши цирковые артисты выезжают в районы Кубани и дают бесплатные интерактивные представления в домах культуры, геронтологических центрах, больницах. Только с начала нынешнего года прошли более 40 спектаклей, - говорит исполняющая обязанности директора Краснодарского цирка Олеся Штанчаева. - В карантин артисты организовывали онлайн-трансляции для семей, вынужденных сидеть в четырех стенах. Каждый день в прямом эфире делились с детьми секретами простых фокусов, проводили зарядку и показывали несложные гимнастические упражнения.

Полвека без ремонта

В 2020 году Краснодарский цирк отметил 50-летний юбилей, и за эти годы в его стенах, к сожалению, ни разу не проводился капитальный ремонт. Обветшавшая на глазах арена остро нуждается в реконструкции, иначе может исчезнуть наряду с другими советскими постройками, освободив место очередной элитной высотке. В 2014 году власти региона добились того, чтобы здание перевели из федеральной собственности в краевую. Позже было подготовлено техническое задание, согласовано финансирование из краевого бюджета на реконструкцию цирка - один миллиард 895 миллионов рублей, которые планировали выделить в период 2019-2023 годов. Однако воз и ныне там...